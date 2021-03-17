Ранее украинский гостелеканал «Дом» начал спутниковое вещание на территории Крыма и Донбасса.
«Я думаю, что для жителей Крыма это, конечно, не очень актуально, у них есть иммунитет к этому. Но в целом я бы все-таки нивелировал влияние украинских СМИ на какие-либо российские территории… и ввел бы в действие российские СМИ, которые влияли бы на территорию Украины», — заявил Безпалько.
Он подчеркнул, что западные СМИ, в частности украинские, склонны к транслированию недостоверной информации об РФ. Так, эксперт напомнил о результатах анализа благожелательности публикаций в западных СМИ, который проводило агентство «РИА Новости»: они свидетельствовали о том, что только 2% западных СМИ отражали объективные или благожелательные публикации о России.
«Соответственно, зачем же нам тогда допускать на свою территорию украинские СМИ, которые просто являются таким небольшим слабеньким филиалом тех же западных СМИ, как, по сути, и все украинское государство?» — поинтересовался политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.