Украинская пропаганда не действует на жителей Крыма, однако России следовало бы нивелировать вещание украинских СМИ на свои территории. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Обстрелы в Донбассе обнуляют любую киевскую пропаганду — Прилепин © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что для жителей Крыма это, конечно, не очень актуально, у них есть иммунитет к этому. Но в целом я бы все-таки нивелировал влияние украинских СМИ на какие-либо российские территории… и ввел бы в действие российские СМИ, которые влияли бы на территорию Украины», — заявил Безпалько.

Он подчеркнул, что западные СМИ, в частности украинские, склонны к транслированию недостоверной информации об РФ. Так, эксперт напомнил о результатах анализа благожелательности публикаций в западных СМИ, который проводило агентство «РИА Новости»: они свидетельствовали о том, что только 2% западных СМИ отражали объективные или благожелательные публикации о России.

«Соответственно, зачем же нам тогда допускать на свою территорию украинские СМИ, которые просто являются таким небольшим слабеньким филиалом тех же западных СМИ, как, по сути, и все украинское государство?» — поинтересовался политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.