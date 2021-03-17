По его словам, зачастую право собственности в Крыму может быть легко оспорено или нивелировано. Так, эксперт сослался на случай, когда российский предприниматель приобрел на полуострове участок земли, открыл сыроварню, после чего его право на землю было аннулировано.
«Я понимаю, что Крым ввиду практически мгновенного вхождения в состав России, наверное, не мог заранее в лице своих элит продумать эту процедуру, но наверняка за семь лет можно было уже разработать ряд механизмов, нормативно-правовых актов, которые удовлетворили бы интересы всех», — подчеркнул Безпалько.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.