В Крыму актуальна проблема коррупции, подпитываемая так и не установленным за семь лет правовым режимом в регионе. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Я понимаю, что Крым ввиду практически мгновенного вхождения в состав России, наверное, не мог заранее в лице своих элит продумать эту процедуру, но наверняка за семь лет можно было уже разработать ряд механизмов, нормативно-правовых актов, которые удовлетворили бы интересы всех», — подчеркнул Безпалько.

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