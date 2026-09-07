Александр Засядько: полководец "гвардии труда" - 07.09.2026 Украина.ру
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История
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Александр Засядько: полководец "гвардии труда"
Александр Засядько: полководец "гвардии труда" - 07.09.2026 Украина.ру
Александр Засядько: полководец "гвардии труда"
7 сентября 1910 года в Горловке (тогда в Екатеринославской губернии, а ныне – в ДНР) родился выдающийся организатор советской индустрии Александр Засядько. Сейчас он памятен в основном благодаря крупнейшей шахте им. Засядько в Донецке, но название ей дали отнюдь не случайно…
2026-09-07T16:00
2026-09-07T16:00
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история
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история новороссии
донбасс
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горловка
алексей стаханов
иосиф сталин
"шахтер"
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Про таких, как он, говорят: "сгорел на работе" – Засядько не дожил пары дней до 53-летия. Но с его именем связано и восстановление Донбасса после Великой Отечественной войны, и формирование отечественной угольной отрасли в привычном нам виде, включая богатые корпоративные традиции.Стратег возрождения ДонбассаУ моряков есть жёсткое правило: стать капитаном может лишь тот, кто прошёл все без исключения ступени профессиональной лестницы, начиная от рядового матроса. В этом заложена великая мудрость: занимающий ответственные должности обязан вырасти как профессионал чтобы в совершенстве владеть всеми принципами вверенной ему работы.Это правило применимо и в опасных профессиях на суше: Александр Засядько, получивший в 1947 году министерский пост в сталинской команде, соответствовал ему как нельзя лучше. Свой трудовой путь он начал в 14 лет учеником слесаря на луганском паровозостроительном заводе, позднее окончил индустриальную школу в Изюме, но семейное призвание взяло своё: по достижении совершеннолетия поступил слесарем на шахту №8 в родной Горловке откуда был переведён в нынешний город Новошахтинск Ростовской области. Скоро зарекомендовал себя как толковый и инициативный специалист, любящий и знающий технику, поэтому в 1930 году был направлен на учёбу в Сталино в Донецкий горный институт (ныне – Донецкий национальный технический университет).В те времена отношение к высшему образованию было несколько иным, чем сейчас: на студенческую скамью направлялись люди с жизненным опытом, хорошо показавшие себя в выбранной сфере, предприятия им не только оплачивали учёбу (практически весь довоенный период в СССР обучение в вузах было платным), но и назначали стипендию. Данный подход являлся оправданным: ошибка выбора у зрелой личности случается реже, чем у вечно ищущего себя вчерашнего школьника. Отметим что основная часть крупных советских управленцев середины ХХ века прошла именно такой путь.После окончания института в 1935 году Засядько распределили в Снежное где тот последовательно занимал должности главного механика, главного инженера и директора шахты. Обратим внимание на время получения диплома молодым специалистом: это год знаменитого технологического эксперимента с участием Алексея Стаханова, наглядно доказавшего что внедрение новой техники должно сопровождаться пересмотром всего технологического процесса. Под руководством Засядько провели масштабное переоснащение предприятия, достаточно скоро ставшее одним из лучших в Донбассе.На талантливого инженера и управленца обратили внимание и в 1939 году он возглавил крупнейший в Донбассе комбинат "Сталинуголь". В этой должности Засядько встретил Великую Отечественную войну: ему пришлось руководить эвакуацией донецких шахт, а позднее – расширять угледобычу в нынешнем Пермском крае. В 1942 году был переведён в Тульскую область на восстановление предприятий Подмосковного буроугольного бассейна: в условиях потери Донбасса приходилось обходиться менее калорийными, но имеющимися в наличии сортами топлива. А в 1943 году снова принял под начало комбинат "Сталинуголь".Предложенная Засядько стратегия возрождения угольной отрасли оказалась оптимальной: в первую очередь восстанавливали самые маленькие и наименее разрушенные предприятия, постепенно переходя к более крупным и серьёзнее пострадавшим. Отметим, что подобный принцип "от простого к сложному" используется и во фронтовых госпиталях где в первую очередь оказывают помощь легкораненым поскольку этим решается вопрос как предотвращения образования заторов в приёмном покое, так и скорейшего возвращения солдат в строй.Объёмы восстановления в Донбассе были огромными, и всё это было проделано за пятилетку – к 1948 году. Одна лишь откачанная из затопленных шахт вода могла заполнить озеро десятиметровой глубины с площадью зеркала более шестидесяти квадратных километров. Длина возвращённых в строй выработок составила около полутора тысяч километров что больше расстояния от Азовского моря до Балтийского. Заново соорудили по три сотни копровых сооружений и компрессорных установок, шестьсот мощных вентиляторов и около семисот подъёмных машин. А ещё отстроили три миллиона квадратных метров жилья и в два раза больше – производственных помещений. Всё это стало возможным благодаря взаимодействию огромного количества рабочих, инженеров и учёных.Люди – прежде всегоПро одного военачальника знавшие его вспоминали: "грубый по форме и человеколюбивый по содержанию". Этими словами можно охарактеризовать и Александра Засядько, хорошо соответствовавший донецкой народной поговорке "Шахтёр Богу не родня – его бойся как огня!" Человек, который не признавал чинов и мог, если того требовали интересы дела, без зазрения совести нагрубить вышестоящему, а его умение не лезть в карман за словом стало притчей во языцех: уши не раз вяли даже у самого Сталина. Тем не менее главной стороной управленческого таланта Засядько было понимание того, что за всеми успехами и неудачами стоят люди, и за них он вставал горой.Социальная политика была в центре внимания Засядько ничуть не меньше производственных вопросов. Это неудивительно: тяжёлый и опасный труд должен достойно вознаграждаться.Яркий пример: перед началом Великой Отечественной войны и во время неё работники угольной промышленности бронировались от призыва в армию. В 1941 году разрешили уходить на фронт добровольцами работникам тех предприятий, которым угрожал захват противником: так были сформированы знаменитые шахтёрские дивизии. А начиная с 1943 года шахтёров и вовсе стали отзывать с фронта. Но, несмотря на это, в 1942 году многие горняки стремились отказаться от брони чтобы попасть под мобилизацию, и о причинах этого явления сделать доклад поручили Засядько. Тот оказался немногословным: выложил на стол перед собравшимися свёрток, в котором оказались несколько кусков хлеба и пара тонких ломтиков сала. Это подействовало сильнее любых слов и цифр, а присутствовавший на заседании Сталин сказал: "Шахтёрам – гвардейский паёк!" Так родился знаменитый лозунг "Шахтёры – гвардия труда!", а учреждённая во многом по его инициативе в 1947 году медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса" была единственной наградой за мирный труд с фронтовой георгиевской лентой.Будучи директором "Сталинугля" Засядько постоянно инспектировал принадлежащую предприятию социальную сферу, а это было огромное хозяйство: жилой фонд, магазины и столовые ОРСа, дома культуры и учреждения отдыха. Позднее, уже на министерских должностях, он добился отнесения шахтёрских городов к высшим категориям снабжения на уровне Ленинграда и Киева.Не менее показателен и другой момент: одним из первых дел Засядько после возвращения в 1943 году в Сталино стало проведение новогоднего утренника для детей работников "Сталинугля". Главная контора предприятия была разрушена, пришлось восстановить актовый зал с прилегающими помещениями. Также позаботились о ёлке и подарках малышам. Вроде бы и есть в такой ситуации дела поважнее, но забота о людях – это тоже фактор заинтересованности человека в необходимом для державы ударном труде.Ещё одним достижением Александра Засядько стало формирование корпоративной культуры шахтёров, дошедшей в своей основе до настоящего времени. Для людей опасных профессий корпоративность, построенная на чувстве принадлежности к сплочённому кругу избранных, является естественной потребностью, но, будучи пущенной на самотёк, она вырождается в гусарство. Поэтому процесс необходимо контролировать, задавая сверху соответствующие маркеры.Засядько был в числе инициаторов введения для шахтёров форменной одежды и персональных званий подобных тому, что имелось у Корпуса горных инженеров в царской России. Это был не только дисциплинирующий фактор (отмечалось значительное количество уменьшения нарушений), но и способ улучшить вещевое снабжение шахтёров. Касательно последнего: не все представляют, что мода на стиль "милитари" в сталинском СССР объяснялась тем, что основная масса гражданской одежды в то время производилась на заказ в ателье, портными-кустарями или же домашними мастерицами, а швейные фабрики были заняты в основном выпуском рабочей и форменной одежды. Поэтому гимнастёрка или китель в таких условиях были вполне себе удобными и бюджетными вариантами.Ещё одним элементом корпоративной культуры стало появление в Сталино футбольной команды союзного уровня – того самого легендарного донецкого "Шахтёра". К середине ХХ века стала понятной неизбежность профессионализации спорта высоких достижений, а Олимпийская хартия, запрещавшая участвовать в официальных чемпионатах профессионалам всё более превращалась в сдерживающий фактор. Поэтому трудоустройство спортсменов на предприятия и в организации для сокрытия профессионального статуса практиковалось во всём мире. Но у этой практики имелась и положительная сторона: ведомства становились негласными меценатами физкультурного движения.Благодаря Засядько в Сталино удалось привлечь группу сильных футболистов, получивших не только хорошую спортивную базу, но и достойные бытовые условия, а стадион "Шахтёр" на 22 тысячи мест, один из крупнейших в Союзе, стал одной из достопримечательностей города. Стадион оборудовали искусственным освещением что позволило проводить матчи в вечернее время, а также трансляционными установками, подключёнными к местному радиоцентру: за проходившими футбольными баталиями наблюдала вся страна. Матчи постоянно собирали аншлаги, что, впрочем, не сильно расстраивало тех, кому не хватило билетов: по соседству расположен старый террикон, превратившийся в бесплатную трибуну.И, наконец, по инициативе Засядько в 1948 году отпраздновали День шахтёра, и сейчас являющийся одним из самых любимых праздников в Донбассе.
https://ukraina.ru/20250831/uroki-stakhanova-pochemu-novshestva-dolzhny-izmenit-sistemu-1067725521.html
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Александр Дмитриевский
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история, история ссср, история новороссии, донбасс, сталино, горловка, алексей стаханов, иосиф сталин, "шахтер", шахты, шахтеры, уголь
История, История, история СССР, история Новороссии, Донбасс, Сталино, Горловка, Алексей Стаханов, Иосиф Сталин, "Шахтер", шахты, шахтеры, уголь

Александр Засядько: полководец "гвардии труда"

16:00 07.09.2026
 
© Фото : Открытый источникАлександр Засядько, 1947 год
Александр Засядько, 1947 год - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : Открытый источник
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Александр Дмитриевский авторы
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
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7 сентября 1910 года в Горловке (тогда в Екатеринославской губернии, а ныне – в ДНР) родился выдающийся организатор советской индустрии Александр Засядько. Сейчас он памятен в основном благодаря крупнейшей шахте им. Засядько в Донецке, но название ей дали отнюдь не случайно…
Про таких, как он, говорят: "сгорел на работе" – Засядько не дожил пары дней до 53-летия. Но с его именем связано и восстановление Донбасса после Великой Отечественной войны, и формирование отечественной угольной отрасли в привычном нам виде, включая богатые корпоративные традиции.
Стратег возрождения Донбасса
У моряков есть жёсткое правило: стать капитаном может лишь тот, кто прошёл все без исключения ступени профессиональной лестницы, начиная от рядового матроса. В этом заложена великая мудрость: занимающий ответственные должности обязан вырасти как профессионал чтобы в совершенстве владеть всеми принципами вверенной ему работы.
Это правило применимо и в опасных профессиях на суше: Александр Засядько, получивший в 1947 году министерский пост в сталинской команде, соответствовал ему как нельзя лучше. Свой трудовой путь он начал в 14 лет учеником слесаря на луганском паровозостроительном заводе, позднее окончил индустриальную школу в Изюме, но семейное призвание взяло своё: по достижении совершеннолетия поступил слесарем на шахту №8 в родной Горловке откуда был переведён в нынешний город Новошахтинск Ростовской области. Скоро зарекомендовал себя как толковый и инициативный специалист, любящий и знающий технику, поэтому в 1930 году был направлен на учёбу в Сталино в Донецкий горный институт (ныне – Донецкий национальный технический университет).
В те времена отношение к высшему образованию было несколько иным, чем сейчас: на студенческую скамью направлялись люди с жизненным опытом, хорошо показавшие себя в выбранной сфере, предприятия им не только оплачивали учёбу (практически весь довоенный период в СССР обучение в вузах было платным), но и назначали стипендию. Данный подход являлся оправданным: ошибка выбора у зрелой личности случается реже, чем у вечно ищущего себя вчерашнего школьника. Отметим что основная часть крупных советских управленцев середины ХХ века прошла именно такой путь.
После окончания института в 1935 году Засядько распределили в Снежное где тот последовательно занимал должности главного механика, главного инженера и директора шахты. Обратим внимание на время получения диплома молодым специалистом: это год знаменитого технологического эксперимента с участием Алексея Стаханова, наглядно доказавшего что внедрение новой техники должно сопровождаться пересмотром всего технологического процесса. Под руководством Засядько провели масштабное переоснащение предприятия, достаточно скоро ставшее одним из лучших в Донбассе.
В. Иванов 5-летку в 4 года - выполним!, 1948 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
31 августа 2025, 08:00История
Уроки Стаханова. Почему новшества должны изменить систему90 лет назад, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, на шахте "Центральная-Ирмино" в Донбассе был поставлен смелый технологический эксперимент, показавший высокую эффективность новых методов планирования труда в процессе внедрения механизации в забое. Имя главного участника этого эксперимента известно всему миру. Это Алексей Стаханов
На талантливого инженера и управленца обратили внимание и в 1939 году он возглавил крупнейший в Донбассе комбинат "Сталинуголь". В этой должности Засядько встретил Великую Отечественную войну: ему пришлось руководить эвакуацией донецких шахт, а позднее – расширять угледобычу в нынешнем Пермском крае. В 1942 году был переведён в Тульскую область на восстановление предприятий Подмосковного буроугольного бассейна: в условиях потери Донбасса приходилось обходиться менее калорийными, но имеющимися в наличии сортами топлива. А в 1943 году снова принял под начало комбинат "Сталинуголь".
Предложенная Засядько стратегия возрождения угольной отрасли оказалась оптимальной: в первую очередь восстанавливали самые маленькие и наименее разрушенные предприятия, постепенно переходя к более крупным и серьёзнее пострадавшим. Отметим, что подобный принцип "от простого к сложному" используется и во фронтовых госпиталях где в первую очередь оказывают помощь легкораненым поскольку этим решается вопрос как предотвращения образования заторов в приёмном покое, так и скорейшего возвращения солдат в строй.
© Василий СтоякинПейзаж Донбасса. Поле. Шахта. Террикон
Пейзаж Донбасса. Поле. Шахта. Террикон
© Василий Стоякин
Пейзаж Донбасса. Поле. Шахта. Террикон
Объёмы восстановления в Донбассе были огромными, и всё это было проделано за пятилетку – к 1948 году. Одна лишь откачанная из затопленных шахт вода могла заполнить озеро десятиметровой глубины с площадью зеркала более шестидесяти квадратных километров. Длина возвращённых в строй выработок составила около полутора тысяч километров что больше расстояния от Азовского моря до Балтийского. Заново соорудили по три сотни копровых сооружений и компрессорных установок, шестьсот мощных вентиляторов и около семисот подъёмных машин. А ещё отстроили три миллиона квадратных метров жилья и в два раза больше – производственных помещений. Всё это стало возможным благодаря взаимодействию огромного количества рабочих, инженеров и учёных.
Люди – прежде всего
Про одного военачальника знавшие его вспоминали: "грубый по форме и человеколюбивый по содержанию". Этими словами можно охарактеризовать и Александра Засядько, хорошо соответствовавший донецкой народной поговорке "Шахтёр Богу не родня – его бойся как огня!" Человек, который не признавал чинов и мог, если того требовали интересы дела, без зазрения совести нагрубить вышестоящему, а его умение не лезть в карман за словом стало притчей во языцех: уши не раз вяли даже у самого Сталина. Тем не менее главной стороной управленческого таланта Засядько было понимание того, что за всеми успехами и неудачами стоят люди, и за них он вставал горой.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Социальная политика была в центре внимания Засядько ничуть не меньше производственных вопросов. Это неудивительно: тяжёлый и опасный труд должен достойно вознаграждаться.
Яркий пример: перед началом Великой Отечественной войны и во время неё работники угольной промышленности бронировались от призыва в армию. В 1941 году разрешили уходить на фронт добровольцами работникам тех предприятий, которым угрожал захват противником: так были сформированы знаменитые шахтёрские дивизии. А начиная с 1943 года шахтёров и вовсе стали отзывать с фронта. Но, несмотря на это, в 1942 году многие горняки стремились отказаться от брони чтобы попасть под мобилизацию, и о причинах этого явления сделать доклад поручили Засядько. Тот оказался немногословным: выложил на стол перед собравшимися свёрток, в котором оказались несколько кусков хлеба и пара тонких ломтиков сала. Это подействовало сильнее любых слов и цифр, а присутствовавший на заседании Сталин сказал: "Шахтёрам – гвардейский паёк!" Так родился знаменитый лозунг "Шахтёры – гвардия труда!", а учреждённая во многом по его инициативе в 1947 году медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса" была единственной наградой за мирный труд с фронтовой георгиевской лентой.
5 августа 2020, 01:01
Сталинские шахтеры на подступах к ОдессеОдесса стала первым крупным камнем преткновения для гитлеровского «блицкрига». Два с половиной месяца дрался город с вооруженными до зубов немецкими и румынскими войсками, отбил, обливаясь кровью абсолютно все атаки и в полном порядке эвакуировал в Крым Приморскую армию, а в тыл - предприятия Одессы, одного из важнейших промышленных центров.
Будучи директором "Сталинугля" Засядько постоянно инспектировал принадлежащую предприятию социальную сферу, а это было огромное хозяйство: жилой фонд, магазины и столовые ОРСа, дома культуры и учреждения отдыха. Позднее, уже на министерских должностях, он добился отнесения шахтёрских городов к высшим категориям снабжения на уровне Ленинграда и Киева.
Не менее показателен и другой момент: одним из первых дел Засядько после возвращения в 1943 году в Сталино стало проведение новогоднего утренника для детей работников "Сталинугля". Главная контора предприятия была разрушена, пришлось восстановить актовый зал с прилегающими помещениями. Также позаботились о ёлке и подарках малышам. Вроде бы и есть в такой ситуации дела поважнее, но забота о людях – это тоже фактор заинтересованности человека в необходимом для державы ударном труде.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк Никита Изотов (слева)
 Никита Изотов (слева) - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Никита Изотов (слева)
Ещё одним достижением Александра Засядько стало формирование корпоративной культуры шахтёров, дошедшей в своей основе до настоящего времени. Для людей опасных профессий корпоративность, построенная на чувстве принадлежности к сплочённому кругу избранных, является естественной потребностью, но, будучи пущенной на самотёк, она вырождается в гусарство. Поэтому процесс необходимо контролировать, задавая сверху соответствующие маркеры.
Засядько был в числе инициаторов введения для шахтёров форменной одежды и персональных званий подобных тому, что имелось у Корпуса горных инженеров в царской России. Это был не только дисциплинирующий фактор (отмечалось значительное количество уменьшения нарушений), но и способ улучшить вещевое снабжение шахтёров. Касательно последнего: не все представляют, что мода на стиль "милитари" в сталинском СССР объяснялась тем, что основная масса гражданской одежды в то время производилась на заказ в ателье, портными-кустарями или же домашними мастерицами, а швейные фабрики были заняты в основном выпуском рабочей и форменной одежды. Поэтому гимнастёрка или китель в таких условиях были вполне себе удобными и бюджетными вариантами.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ещё одним элементом корпоративной культуры стало появление в Сталино футбольной команды союзного уровня – того самого легендарного донецкого "Шахтёра". К середине ХХ века стала понятной неизбежность профессионализации спорта высоких достижений, а Олимпийская хартия, запрещавшая участвовать в официальных чемпионатах профессионалам всё более превращалась в сдерживающий фактор. Поэтому трудоустройство спортсменов на предприятия и в организации для сокрытия профессионального статуса практиковалось во всём мире. Но у этой практики имелась и положительная сторона: ведомства становились негласными меценатами физкультурного движения.
Благодаря Засядько в Сталино удалось привлечь группу сильных футболистов, получивших не только хорошую спортивную базу, но и достойные бытовые условия, а стадион "Шахтёр" на 22 тысячи мест, один из крупнейших в Союзе, стал одной из достопримечательностей города. Стадион оборудовали искусственным освещением что позволило проводить матчи в вечернее время, а также трансляционными установками, подключёнными к местному радиоцентру: за проходившими футбольными баталиями наблюдала вся страна. Матчи постоянно собирали аншлаги, что, впрочем, не сильно расстраивало тех, кому не хватило билетов: по соседству расположен старый террикон, превратившийся в бесплатную трибуну.
Шахта «Альберт», где в 1932 году производились испытания первого в мире угольного комбайна - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
10 сентября 2024, 16:03История
Медаль за бой, медаль за труд, медаль за возрождение...10 сентября 1947 года Президиум ВС СССР своим указом учредил медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса". Работа, начавшаяся в сентябре 1943 года, сразу после освобождения Донбасса от захватчиков, конечно, к сорок седьмому году не завершилась
И, наконец, по инициативе Засядько в 1948 году отпраздновали День шахтёра, и сейчас являющийся одним из самых любимых праздников в Донбассе.
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ИсторияИсторияистория СССРистория НовороссииДонбассСталиноГорловкаАлексей СтахановИосиф Сталин"Шахтер"шахтышахтерыуголь
 
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