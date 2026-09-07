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Александр Засядько: полководец "гвардии труда"

Александр Засядько: полководец "гвардии труда" - 07.09.2026 Украина.ру

Александр Засядько: полководец "гвардии труда"

7 сентября 1910 года в Горловке (тогда в Екатеринославской губернии, а ныне – в ДНР) родился выдающийся организатор советской индустрии Александр Засядько. Сейчас он памятен в основном благодаря крупнейшей шахте им. Засядько в Донецке, но название ей дали отнюдь не случайно…

2026-09-07T16:00

2026-09-07T16:00

2026-09-07T16:00

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Про таких, как он, говорят: "сгорел на работе" – Засядько не дожил пары дней до 53-летия. Но с его именем связано и восстановление Донбасса после Великой Отечественной войны, и формирование отечественной угольной отрасли в привычном нам виде, включая богатые корпоративные традиции.Стратег возрождения ДонбассаУ моряков есть жёсткое правило: стать капитаном может лишь тот, кто прошёл все без исключения ступени профессиональной лестницы, начиная от рядового матроса. В этом заложена великая мудрость: занимающий ответственные должности обязан вырасти как профессионал чтобы в совершенстве владеть всеми принципами вверенной ему работы.Это правило применимо и в опасных профессиях на суше: Александр Засядько, получивший в 1947 году министерский пост в сталинской команде, соответствовал ему как нельзя лучше. Свой трудовой путь он начал в 14 лет учеником слесаря на луганском паровозостроительном заводе, позднее окончил индустриальную школу в Изюме, но семейное призвание взяло своё: по достижении совершеннолетия поступил слесарем на шахту №8 в родной Горловке откуда был переведён в нынешний город Новошахтинск Ростовской области. Скоро зарекомендовал себя как толковый и инициативный специалист, любящий и знающий технику, поэтому в 1930 году был направлен на учёбу в Сталино в Донецкий горный институт (ныне – Донецкий национальный технический университет).В те времена отношение к высшему образованию было несколько иным, чем сейчас: на студенческую скамью направлялись люди с жизненным опытом, хорошо показавшие себя в выбранной сфере, предприятия им не только оплачивали учёбу (практически весь довоенный период в СССР обучение в вузах было платным), но и назначали стипендию. Данный подход являлся оправданным: ошибка выбора у зрелой личности случается реже, чем у вечно ищущего себя вчерашнего школьника. Отметим что основная часть крупных советских управленцев середины ХХ века прошла именно такой путь.После окончания института в 1935 году Засядько распределили в Снежное где тот последовательно занимал должности главного механика, главного инженера и директора шахты. Обратим внимание на время получения диплома молодым специалистом: это год знаменитого технологического эксперимента с участием Алексея Стаханова, наглядно доказавшего что внедрение новой техники должно сопровождаться пересмотром всего технологического процесса. Под руководством Засядько провели масштабное переоснащение предприятия, достаточно скоро ставшее одним из лучших в Донбассе.На талантливого инженера и управленца обратили внимание и в 1939 году он возглавил крупнейший в Донбассе комбинат "Сталинуголь". В этой должности Засядько встретил Великую Отечественную войну: ему пришлось руководить эвакуацией донецких шахт, а позднее – расширять угледобычу в нынешнем Пермском крае. В 1942 году был переведён в Тульскую область на восстановление предприятий Подмосковного буроугольного бассейна: в условиях потери Донбасса приходилось обходиться менее калорийными, но имеющимися в наличии сортами топлива. А в 1943 году снова принял под начало комбинат "Сталинуголь".Предложенная Засядько стратегия возрождения угольной отрасли оказалась оптимальной: в первую очередь восстанавливали самые маленькие и наименее разрушенные предприятия, постепенно переходя к более крупным и серьёзнее пострадавшим. Отметим, что подобный принцип "от простого к сложному" используется и во фронтовых госпиталях где в первую очередь оказывают помощь легкораненым поскольку этим решается вопрос как предотвращения образования заторов в приёмном покое, так и скорейшего возвращения солдат в строй.Объёмы восстановления в Донбассе были огромными, и всё это было проделано за пятилетку – к 1948 году. Одна лишь откачанная из затопленных шахт вода могла заполнить озеро десятиметровой глубины с площадью зеркала более шестидесяти квадратных километров. Длина возвращённых в строй выработок составила около полутора тысяч километров что больше расстояния от Азовского моря до Балтийского. Заново соорудили по три сотни копровых сооружений и компрессорных установок, шестьсот мощных вентиляторов и около семисот подъёмных машин. А ещё отстроили три миллиона квадратных метров жилья и в два раза больше – производственных помещений. Всё это стало возможным благодаря взаимодействию огромного количества рабочих, инженеров и учёных.Люди – прежде всегоПро одного военачальника знавшие его вспоминали: "грубый по форме и человеколюбивый по содержанию". Этими словами можно охарактеризовать и Александра Засядько, хорошо соответствовавший донецкой народной поговорке "Шахтёр Богу не родня – его бойся как огня!" Человек, который не признавал чинов и мог, если того требовали интересы дела, без зазрения совести нагрубить вышестоящему, а его умение не лезть в карман за словом стало притчей во языцех: уши не раз вяли даже у самого Сталина. Тем не менее главной стороной управленческого таланта Засядько было понимание того, что за всеми успехами и неудачами стоят люди, и за них он вставал горой.Социальная политика была в центре внимания Засядько ничуть не меньше производственных вопросов. Это неудивительно: тяжёлый и опасный труд должен достойно вознаграждаться.Яркий пример: перед началом Великой Отечественной войны и во время неё работники угольной промышленности бронировались от призыва в армию. В 1941 году разрешили уходить на фронт добровольцами работникам тех предприятий, которым угрожал захват противником: так были сформированы знаменитые шахтёрские дивизии. А начиная с 1943 года шахтёров и вовсе стали отзывать с фронта. Но, несмотря на это, в 1942 году многие горняки стремились отказаться от брони чтобы попасть под мобилизацию, и о причинах этого явления сделать доклад поручили Засядько. Тот оказался немногословным: выложил на стол перед собравшимися свёрток, в котором оказались несколько кусков хлеба и пара тонких ломтиков сала. Это подействовало сильнее любых слов и цифр, а присутствовавший на заседании Сталин сказал: "Шахтёрам – гвардейский паёк!" Так родился знаменитый лозунг "Шахтёры – гвардия труда!", а учреждённая во многом по его инициативе в 1947 году медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса" была единственной наградой за мирный труд с фронтовой георгиевской лентой.Будучи директором "Сталинугля" Засядько постоянно инспектировал принадлежащую предприятию социальную сферу, а это было огромное хозяйство: жилой фонд, магазины и столовые ОРСа, дома культуры и учреждения отдыха. Позднее, уже на министерских должностях, он добился отнесения шахтёрских городов к высшим категориям снабжения на уровне Ленинграда и Киева.Не менее показателен и другой момент: одним из первых дел Засядько после возвращения в 1943 году в Сталино стало проведение новогоднего утренника для детей работников "Сталинугля". Главная контора предприятия была разрушена, пришлось восстановить актовый зал с прилегающими помещениями. Также позаботились о ёлке и подарках малышам. Вроде бы и есть в такой ситуации дела поважнее, но забота о людях – это тоже фактор заинтересованности человека в необходимом для державы ударном труде.Ещё одним достижением Александра Засядько стало формирование корпоративной культуры шахтёров, дошедшей в своей основе до настоящего времени. Для людей опасных профессий корпоративность, построенная на чувстве принадлежности к сплочённому кругу избранных, является естественной потребностью, но, будучи пущенной на самотёк, она вырождается в гусарство. Поэтому процесс необходимо контролировать, задавая сверху соответствующие маркеры.Засядько был в числе инициаторов введения для шахтёров форменной одежды и персональных званий подобных тому, что имелось у Корпуса горных инженеров в царской России. Это был не только дисциплинирующий фактор (отмечалось значительное количество уменьшения нарушений), но и способ улучшить вещевое снабжение шахтёров. Касательно последнего: не все представляют, что мода на стиль "милитари" в сталинском СССР объяснялась тем, что основная масса гражданской одежды в то время производилась на заказ в ателье, портными-кустарями или же домашними мастерицами, а швейные фабрики были заняты в основном выпуском рабочей и форменной одежды. Поэтому гимнастёрка или китель в таких условиях были вполне себе удобными и бюджетными вариантами.Ещё одним элементом корпоративной культуры стало появление в Сталино футбольной команды союзного уровня – того самого легендарного донецкого "Шахтёра". К середине ХХ века стала понятной неизбежность профессионализации спорта высоких достижений, а Олимпийская хартия, запрещавшая участвовать в официальных чемпионатах профессионалам всё более превращалась в сдерживающий фактор. Поэтому трудоустройство спортсменов на предприятия и в организации для сокрытия профессионального статуса практиковалось во всём мире. Но у этой практики имелась и положительная сторона: ведомства становились негласными меценатами физкультурного движения.Благодаря Засядько в Сталино удалось привлечь группу сильных футболистов, получивших не только хорошую спортивную базу, но и достойные бытовые условия, а стадион "Шахтёр" на 22 тысячи мест, один из крупнейших в Союзе, стал одной из достопримечательностей города. Стадион оборудовали искусственным освещением что позволило проводить матчи в вечернее время, а также трансляционными установками, подключёнными к местному радиоцентру: за проходившими футбольными баталиями наблюдала вся страна. Матчи постоянно собирали аншлаги, что, впрочем, не сильно расстраивало тех, кому не хватило билетов: по соседству расположен старый террикон, превратившийся в бесплатную трибуну.И, наконец, по инициативе Засядько в 1948 году отпраздновали День шахтёра, и сейчас являющийся одним из самых любимых праздников в Донбассе.

https://ukraina.ru/20250831/uroki-stakhanova-pochemu-novshestva-dolzhny-izmenit-sistemu-1067725521.html

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https://ukraina.ru/20240910/1024919960.html

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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