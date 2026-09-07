https://ukraina.ru/20260907/krym--rossiyskiy-ukraina-vystupila-protiv-oon-1083054523.html

Крым – российский: Украина выступила против ООН

Крым – российский: Украина выступила против ООН - 07.09.2026 Украина.ру

Крым – российский: Украина выступила против ООН

Украина не поддержала резолюцию ООН о переводе карты-атласа мира с проекции Меркатора на более правильные географические пропорции – из-за того, что Крым больше не изображается на новой карте как часть Украины.

2026-09-07T14:46

2026-09-07T14:46

2026-09-07T14:46

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Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию "Correct the Map" ("Исправить карту") с призывом отказаться от привычной картографической проекции, чтобы показывать реальное соотношение площадей стран и континентов.Вплоть до настоящего времени географы пользовались равноугольной проекцией, которую создал в 1549 году фламандец Герард Меркатор – чтобы эффективно осуществлять морскую навигацию. Однако привычные нам карты имеют серьезные искажения площадей, расположенных вдали от экватора.В результате Гренландия выглядит на них почти сопоставимой по размеру с Африкой. Хотя на самом деле она в четырнадцать раз меньше этого огромного континента.Именно африканские страны предложили в Организации Объединенных Наций проект новой карты "Equal Earth" ("Равная Земля"), с измененными географическими проекциями – где Африка, Южная Америка и Индия изображены в своих настоящих размерах.Эту инициативу выдвинули представители 54 государств – членов Африканского союза. Ее представил в ООН министр иностранных дел Того Робер Дюссе, который назвал это событие "историческим моментом", заявляя, что в данном случае речь идет не о географии, а о "справедливости, достоинстве, равноправии"."Справедливый мир начинается со справедливой карты", – заявил во время доклада этот влиятельный африканский дипломат, известный своими давними дружескими отношениями с Сергеем Лавровым.Резолюция "Исправить карту" составлена без крайностей и не содержит требования отказываться от старых привычных карт, заменяя их на новые варианты. Она имеет сугубо рекомендательный характер.Авторы резолюции обращаются к правительствам, учебным институциям, международным организациям и технологическим компаниям, призывая их чаще использовать проекцию "Equal Earth", сохраняющую реальные соотношения площадей различных географических объектов.Предложение африканцев встретило широкую поддержку. За него проголосовали 164 страны – члена ООН, включая Россию."Поддержав резолюцию "Исправить карту", Россия полностью солидаризовалась с позицией африканских стран. Заместитель постпреда при ООН Мария Заболоцкая подчеркнула, что ее цель – не объявить одну проекцию "правильной", а все остальные – "неправильными", а продвигать более осознанный выбор способа изображения мира в зависимости от конкретной цели и, в частности, использование в образовательных, информационных и социально-экономических целях таких проекций, которые позволяют адекватнее передавать реальные соотношения площадей государств и континентов",– пишет об этом журнал "Россия в глобальной политике".Против резолюции голосовали только Соединенные Штаты Америки, которые остались в этой ситуации в абсолютном меньшинстве.В Белом доме восприняли предложение уточнить географическую карту мира в штыки. Государственному департаменту не понравилось, что переименованный Дональдом Трампом Мексиканский залив сохраняет на новой карте свое общепризнанное название – несмотря на то, что Вашингтон настойчиво требует называть этот залив Американским, рассылая соответствующие резолюции в зависимые государства Латинской Америки.Американские патриотические блогеры, близкие к Республиканской партии США, посетовали на то, что территория Штатов выглядит в новой картографической проекции не такой большой, как на стандартной карте Меркатора. И в результате американские дипломаты выступили против "Равной Земли", обвиняя африканских коллег в продвижении "радикального идеологического проекта".ООН отвергло эти претензии. Президент Трамп накануне опубликовал в соцсетях фотографию Луны, заявив о том, что она тоже является территорией Соединенных Штатов Америки, а также предложил изменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америка. И этот надоевший всем фарс подрывает дипломатический авторитет США в любых вопросах, связанных с географией.Украина тоже пошла в этой ситуации против всего остального мира. Киев не поддержал резолюцию о переходе на более точную картографическую проекцию, воздержавшись при голосовании в Организации Объединенных Наций. И не только потому, что украинские дипломаты традиционно пытаются угодить США, стараясь поддерживать любые шаги Госдепа.Подчиненные Андрея Сибиги обратили внимание на то, что на политической версии новой карты Крым закрашен другим цветом, чем Украина, называя это "посягательством на украинский суверенитет". Украинские дипломатические работники пытались надавить на африканцев, чтобы они внесли в карты необходимые Киеву изменения, но от них просто-напросто отмахнулись.Украинцы устроили дипломатический демарш, однако их поддержали в этом только Молдавия, Грузия, Литва, Эстония, которые также воздержались при голосовании за переход к новой картографической проекции.По мнению украинских блогеров, Банковая увидела в этих символических событиях очень тревожный знак – поскольку становится очевидно, что мир однозначно не считает Крым украинским и не обращает внимания на дипломатические истерики киевского режима.Не говоря уже о том, что позиция Киева подрывает отношения между Украиной и африканскими государствами.Африканский союз готовит сейчас новый, гораздо более важный политический шаг, направленный против Лондона, Брюсселя и Вашингтона. Страны Черного континента намерены создать специальные международные структуры, направленные на преодоление наследия колониализма – чтобы Запад заплатил Третьему миру за несколько веков унижений и непрерывного грабежа.Президент Ганы Джон Махама заявил, что новые международные организации будут заниматься возвращением украденного культурного наследия и освещением истории преступлений западного колониализма, на основании которых Африка намерена затребовать у коллективного Запада репарации. Ведь организованная европейцами и американцами работорговля унесла жизни около 80 миллионов жителей этого континента, а ущерб от эксплуатации африканских ресурсов оценивается сегодня огромными суммами.А Сергей Лавров уже отметил, что Москва поддерживает требование Африканского союза о репарациях за последствия колониализма и работорговли.

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https://ukraina.ru/20260902/deti-i-zhertvy-evropeyskie-diplomaty-na-genssamblee-oon-progovorilis-o-proiskhodyaschem-na-ukraine-1082970494.html

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эксклюзив, украина, крым, африка, дональд трамп, республиканская партия, оон, сергей лавров