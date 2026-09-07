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Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков

Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков - 07.09.2026 Украина.ру

Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков

На Украине могут действовать около двух тысяч мошеннических кол-центров. Об этом 7 сентября сообщило издание "Зеркало недели"

2026-09-07T16:15

2026-09-07T16:15

2026-09-07T16:15

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По данным источника, более тысячи организаций относят к "белым" — у них есть силовое прикрытие, и они платят регулярную "абонплату". Остальные называют "чёрными" или "партизанами", именно они чаще становятся объектами обысков.Система долгое время работала через единое окно: каждый "белый" кол-центр ежемесячно перечислял около $20 тыс. Из этой суммы представители прокуратуры ранее получали $3 тыс., однако после назначения Руслана Кравченко генпрокурором долю решили увеличить до $7 тыс. Одновременно общую выплату подняли до $24 тыс., что нарушило прежний баланс и могло привести к утечке информации в НАБУ.Ранее НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали взятки от кол-центров и легализовали средства. Организатором, по данным следствия, стал один из руководителей офиса генпрокурора.О коррупционном скандале на Украине, связанном с колл-центрами – в материале Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководстваБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, набу, сап, офис генпрокурора