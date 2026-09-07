https://ukraina.ru/20260907/poezd-mira-idet-v-tupik-pochemu-vizit-uitkoffa-i-kushnera-ne-prines-proryva-1083059510.html

"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва

"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва - 07.09.2026 Украина.ру

"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва

Завершилось турне американских спецпосланников — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа — в Москву и Киев. Поездка должна была придать новый импульс переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта. Однако завершилась она без публичных соглашений и кардинальных сдвигов

2026-09-07T16:41

2026-09-07T16:41

2026-09-07T16:41

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украина

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владимир путин

россия

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Поезд, на котором посланники прибыли в Киев, многозначительно назвали Peace Express. Однако к миру этот состав так и не привел.Российская сторона вновь подчеркнула, что любое урегулирование должно устранять первопричины конфликта, а также учитывать "реальные успехи" армии РФ на поле боя. Владимир Путин отметил, что работать с американскими коллегами "комфортно", однако четко дал понять: ключевые параметры сделки должны отражать сложившуюся на земле реальность.Владимир Зеленский заявил, что война, вероятно, продлится как минимум до зимы. По его словам, обсуждение территориальных вопросов возможно только на уровне лидеров Украины и России.Основным практическим итогом визита стала договоренность возобновить трехсторонний формат переговоров Россия — Украина — США, который не использовался около полугода. Кроме того, Киев и европейские партнеры согласовали проведение в ближайшие недели встречи в формате Украина — Европа — США. Подробнее итоги переговорных усилий проанализировали эксперты в своих соцсетях.Экономический аналитик Алексей АнтоновУиткофф и Кушнер провели более трех часов с Путиным в Москве 5 сентября, а затем поездом прибыли в Киев, где 6 сентября провели три раунда переговоров с Зеленским.Делегация была солидной: в Москве вместе с Уиткоффом и Кушнером присутствовал также чиновник американского Минфина Джин Ланг, отвечающий за санкции. Кроме того, в состав делегации вошли представители Совета национальной безопасности и Госдепартамента США. В Киеве к Зеленскому присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.Несмотря на то что по итогам двух дней ни о чем конкретном, как всегда, договориться не удалось, эти переговоры внушают оптимизм. Хотя бы потому, что США придерживаются "духа Анкориджа", а Кушнер и вовсе практически цитирует Путина:"Трамп хочет не просто завершить войну, а создать условия для долгосрочного мира на Украине".По его словам, цель американской стороны — добиться такого урегулирования, которое позволит обеспечить устойчивый мир, а не временное прекращение боевых действий.Все слухи наших военных блогеров о давлении Вашингтона на Москву оказались ерундой. Ситуация для Киева вырисовывается крайне тяжелая. Зеля обещал "принудить Россию к миру", но вместо этого оставил украинские магазины без продуктов, обеспечил стране блокаду морского экспорта и создал огромные проблемы для самых разных отраслей экономики.В интервью изданию "Коммерсант украинский" экономист Олег Пендзин заявил, что "украинцы не умрут от голода, ведь у большинства есть огороды, а также домашняя консервация". Такой вот план спасения украинского народа.Системы Patriot Трамп не дает — то есть не продает. То ли у него их нет, то ли он просто не хочет их поставлять и использует это как инструмент давления. В связи с этим больше всего украинскую администрацию этой зимой будут беспокоить электричество, тепло, вода и продукты, а не возвращение Крыма, как было раньше.Так почему же не удалось ни о чем договориться, если Киеву настолько плохо? А вариантов нет. Американцы вернулись к тому же, о чем мы договаривались с ними ранее. "Выводите войска из Донбасса и признавайте поражение" — вот наше основное требование. Европейцы с этим не согласны, а Зеленский ожидаемо отказывается завершать войну поражением.Конец войны для Зеленского — это конец политической карьеры как для него самого, так и для всей его банды. Он, может быть, и рад был бы уже все закончить даже на наших условиях, благо мнение по самым разным вопросам менял не раз. Но ничего поделать он не может, ведь тогда Европа спустит НАБУ и САП уже на него, а не только на его окружение — смотри очередные скандалы, аресты и суды.Если Зеленский не будет слушаться, то уже ему придется расставаться с деньгами и свободой. Придется войти в историю не только как худший президент Украины, но и как вор-коррупционер — уже официально и без выходного пособия. Его крепко держат антикоррупционные органы и украинская "протестная улица", полностью контролируемые Лондоном и Брюсселем."Евроинтеграция" для Украины поистине удалась: под нажимом вернейших союзников этой зимой Зеленский бросит Киев под российский ракетно-дроновый каток вместе со своими так называемыми избирателями.Будет ли со стороны Трампа какое-либо давление на Киев и Европу в преддверии выборов в США 3 ноября 2026 года, чтобы красиво завершить хотя бы эту "партию"? Посмотрим.Политолог Алексей ЧеснаковНачавшаяся волна интерпретаций по итогам визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев была вполне ожидаемой. Особенно активно "рвут повестку" крупные СМИ. Ведущие мировые издания соревнуются в том, чей инсайд окажется острее и ярче.Bloomberg пишет о жестких условиях Москвы, Financial Times — о подготовке Киева к военным действиям в зимний период, Axios — об оптимистичных планах американских переговорщиков. Список, вероятно, пополнится в ближайшие дни, после того как Уиткофф и Кушнер доложат Трампу об итогах переговоров.Несмотря на то что официальной информации в открытом доступе не так много, можно сделать несколько промежуточных выводов.Поиск решений продолжается. Судя по всему, американская сторона стремится найти новые варианты разрешения конфликта за пределами уже сложившегося набора предложений. Общее понимание состоит в том, что главной проблемой остаются контролируемые Украиной районы Донбасса.Уиткофф и Кушнер много говорили о перспективах послевоенного сотрудничества. Не исключено, что именно оно может стать компенсирующим элементом и побудить стороны пойти на взаимные компромиссы. Насколько это возможно, сказать трудно. Вряд ли подобные предложения не поступали ранее. Поможет ли их усиление и расширение? Вполне возможно. Но для этого нужно четко понимать, о чем будет заключена сделка.Предложить россиянам взаимовыгодное сотрудничество вполне реально. Но какое сотрудничество можно предложить Украине? Ей ведь нужны только гарантии безопасности и новые вооружения.Партия войны не дремлет. Важным маркером стало то, что в Киев вместе с американскими переговорщиками приехали советники из Германии, Франции и Великобритании. Это можно интерпретировать по-разному: и как признак того, что Зеленский боится оставаться один на один с американцами из-за ожидаемого давления, и как свидетельство того, что Европа не хочет выпадать из переговорного процесса. Наконец, Брюссель, значительно увеличивший финансовые вложения в украинский конфликт, может опасаться, что его попросту кинут.В любом случае мы наблюдаем все более глубокое погружение Европы в проблему. Причем происходит это сразу на нескольких уровнях: дипломатическом, техническом, финансовом и военном.Военный фактор становится еще более значимым. Учитывая, что обе стороны конфликта стремятся укрепить свои переговорные позиции, эскалация как на линии фронта, так и в сфере дальнобойных ударов остается наиболее вероятным сценарием.Украина уже прямо говорит о продолжении военного противостояния зимой, надеясь получить дополнительное финансирование от европейских партнеров и ракеты для систем Patriot от Вашингтона. Поэтому, несмотря на позитив на дипломатическом треке, ожидать деэскалации без каких-либо дальнейших сигналов пока не приходится.Политический аналитик Мария СергееваТеперь уже всякому очевидно: сюжет с переговорами оживает только в тот момент, когда наше преимущество на поле боя, а теперь еще и в тылу, становится совсем очевидным. А как только хохлы пытаются форсить перемогу и контрнаступ, переговоры внезапно заканчиваются и начинается медиабомбардировка тезисами о том, что экономика России вот-вот рухнет, а Путину остались последние деньки.Поэтому я не устану повторять один и тот же тезис: скорость наступления мира напрямую зависит от скорости продвижения линии фронта. Никак иначе. А единственно возможная партия мира у нас в стране — это партия победы. Будем наступать — будут договариваться.А так-то, конечно, я очень хочу, чтобы мир наступил как можно скорее. Какой нормальный человек этого не хочет?Политолог Максим ЖаровКиевская часть миссии Уиткоффа и Кушнера прошла под плотным контролем "глобального Лондона". После двух раундов переговоров с Зеленским и его командой состоялся еще один раунд с участием советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Reuters даже пишет об участии руководителей национальных разведок этих стран. А после того как Зеленский, Уиткофф и Кушнер вышли к прессе, состоялась еще одна их личная встреча.Поэтому заявления Уиткоффа и Кушнера во время подхода к прессе о возобновлении трехстороннего формата переговоров Россия — Украина — США и "пакете мирных соглашений" представляют собой консолидированную позицию "глобального Лондона", Киева и Трампа.При этом команде Трампа навязан еще один трехсторонний формат — Украина — Европа — США, в рамках которого, собственно, "новые идеи" команды Трампа будут трансформированы в "пакеты" в соответствии с "планом Макрона — Стармера".То, что Уиткофф и Кушнер — не личные представители "семьи" Трампа, а челноки-посредники от гораздо более широкой и разношерстной компании, не новость.Фактически в минувшие выходные, 5 и 6 сентября 2026 года, Кремль опосредованно вступил в переговорный контакт с "глобальным Лондоном". Посмотрим, как этот контакт будет развиваться дальше, поскольку у всех его участников весьма велико желание "решать вопросы" напрямую с тем, кого они считают более удобным для себя "главным" в украинском конфликте.Кремль привык считать таковыми именно США, хотя в реальности действиями Запада управляет "глобальный Лондон". И сейчас, воочию увидев, как Уиткоффу и Кушнеру в Киеве усиленно "вкручивают" в мозг "план Макрона — Стармера", Кремль может засомневаться в том, стоит ли игра свеч при такой переговорной конфигурации.

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эксклюзив, киев, украина, сша, джаред кушнер, стив уиткофф, владимир зеленский, владимир путин, россия