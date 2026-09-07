https://ukraina.ru/20260907/kiev-pogruzhaetsya-v-ad-a-zelnye-vyvozyat-dengi-meshkami-politiki-ukrainy-ne-smogli-skryt-pravdu-1083056467.html

Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду

Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду - 07.09.2026 Украина.ру

Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины повреждено каждое третье здание. Всего в Киеве – 12 тысяч многоэтажных домов. Для восстановления инфраструктуры требуются огромные деньги. Пока ищут средства, чтобы подготовить к зиме резервную систему отопления.

2026-09-07T16:30

2026-09-07T16:30

2026-09-07T16:30

эксклюзив

рада

владимир зеленский

киев

игорь мосийчук

харьковская область

тцк

цру

михаил федоров

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Новый премьер-министр Корецкий уже сообщил, что только одному Киеву только для подготовки энергосистемы к холодам нужно будет 650 миллионов евро. Но денег на это никто не выделяет.Не будет ни тепла, ни водыПрошлой зимой в домах киевлян температура опускалась до минус 10 – и даже ниже. Перемерзала канализация. Жители столицы запасались лотками для животных и наполнителем для кошачьих туалетов.Ставили палатки в квартирах, которые отапливали самодельными устройствами. Спали в спальных мешках, свитерах, носках. Мастерили "чудо-нагреватели" из подручных средств.В этом году может быть то же самое – и даже хуже. Зиму синоптики обещают суровую. Такая же ситуация – во многих городах Украины.В Сумах, например, из-за остановки ТЭЦ нет электричества, а зимой, скорее всего, не будет тепла. Инфраструктура городов окажется полностью парализованной.Издание Berliner Zeitung подсчитало: электрогенерация Украины уже сейчас имеет разрыв в 5-6 гигаватт. А министр энергетики Украины Шмыгаль сообщил, что год назад Украина имела генерацию в 14 гигаватт, что приводило к аварийным отключениям. В этом году генерация – 12 гигаватт."Запасайтесь дровами!"Бывший советник президента Кучмы, экономист Олег Соскин обратился к киевлянам: "Вы не переживёте осень и зиму, уезжайте из города".Народный депутат Соломия Бобровская взывает: "Киевляне, запасайтесь дровами!"Где же, интересно, будут хранить дрова и главное – где будут жечь костры жители столицы? Во дворах многоэтажек? Призыв "уезжайте за город" звучит постоянно и на все лады – из уст представителей всех властей.Но это далеко не просто сделать. Не у всех есть домик в селе с дровяной печью. Да и в городе какая-никакая, а всё-таки есть медицина. На селе же хорошо, если есть фельдшер. После "медицинских реформ" Ульяны Супрун, занимавшей пост министра здравоохранения при Порошенко*, медицины на селе не осталось."Слава Богу, у меня и у моей семьи другой врач", – говорил об Ульяне Супрун со смехом Зеленский, тогда ещё кандидат в президенты Украины.А вот у украинцев, к сожалению, не было другого выбора, приходилось жить при "докторе Смерть".Сегодня около 12 миллионов населения Украины – пенсионеры. Это примерно половина жителей страны. Как власть собирается переселить их на зиму в сёла? Ответа нет."Готовьтесь к зиме самостоятельно"По сути, власть сообщает населению: позжайте, куда хотите, спасайтесь, как можете. Все тяготы полностью перекладывают на плечи обычных людей.Губернатор Харьковской области Синегубов так и заявил харьковчанам: "Готовьтесь к зиме автономно". А ведь речь не только о тепле и электричестве. Во многих супермаркетах Украины уже сейчас – пустые полки.Кстати, съёмка пустых полок в супермаркетах Киева запрещена. Штраф за фото – 3 тысячи гривен (около 6 тысяч рублей).Уже есть ограничения, которые касаются "стратегических запасов". В некоторых магазинах водку продают не более 1 литра в руки, пива – не больше 3 бутылок. Причина – уничтожены склады крупнейшего водочного ритейлера.Украинский экономист Пендзин сделал интересное заявление: супермаркеты важны, оказывается, только для "небольшой социальной группы". Это "люди, которые живут в большом городе, у них нет приусадебных участков и высокий ежемесячный доход." Все остальные украинцы, по мнению экономиста, "поддерживают тесные связи с семьёй в сельской местности."Поэтому никаких проблем не будет! "Небольшая социальная группа", видимо, просто вымрет. Или отправится в сёла – учиться выживать. Об этом уже давно мечтают представители всех властей на Украине. Своими жалобами и тревогами простые украинцы мешают им воровать мешками.На этот счёт бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил: "Зелёные гниды погружают страну в ад. Киев погружается в ад. Сами же вывозят мешками деньги"."Вас надо вешать на площадях"Вторая самая актуальная для простых людей тема – ужасающая мобилизация. Народный депутат Украины Качура озвучил "ценник": 10 тысяч долларов – захваченному выйти из ТЦК; 50-150 тысяч долларов – взятка, чтобы самому стать начальником ТЦК."ТЦК надо разогнать", – делает вывод депутат. Опомнились!А депутат Хмельницкого горсовета по фамилии Бурлик потребовал расстреливать тех, кто нападает на представителей ТЦК и потом "вывешивать публично их тела на площадях". Стрельбу по ногам мобилизованных, которые пытаются сбежать, Бурлик назвал "непростительным гуманизмом".На это резко отреагировал бывший депутат Рады Мосийчук*: "Этому депутату надо пройти проверку у психиатров. А потом дать ему кайло и лопату, и отправить на фронт. Люди хотят, чтобы мобилизовали вот этих вот, кто забронирован. Это люди восстали против бандитов, которые потом "за бабки" продают им свободу".Вот так постепенно на Украине разгорается настоящая гражданская война – народ против "бандитов ТЦК".Украина проигрывает, но это "лаборатория"В свою очередь бывший министр обороны Михаил Федоров дал интервью Reuters, в котором признал: "Украина постепенно, медленно проигрывает войну."При этом он призвал составить "план окончания боевых действий" и оценил эффективность нынешних властей Украины "всего в пять процентов". Киеву, по его мнению, мешает "тотальная коррупция и отсутствие политической независимости".Сам Федоров, конечно, ни к какой коррупции не причастен. Но зачем же продолжать "медленно проигрывать"? Ответ дал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Он заявил в британской Палате лордов: "Украина – это не просто самый масштабный сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Это ключевая военная лаборатория XXI века".Такова миссия Украины, по мнению ее настоящих руководителей – "военная лаборатория". Судьба же украинцев никого не интересует.Неожиданная откровенность прозвучала из уст главы МИД Украины. Андрей Сибига в интервью казахстанскому изданию "Ulysmedia" рассказал, что полтора года прожил вместе с Владимиром Зеленским в подземном бункере.По словам министра, убежище находилось на глубине 100 метров под землёй. Но, насколько известно, Зеленский жил в убежище с бывшим главой ОП Ермаком. Теперь оказывается, там был ещё и Сибига?Сколько же их там ещё, в безопасном бункере? В то время, как народ не знает, где покупать продукты и как пережить грядущую зиму?"Оставайтесь украинцами!"С важным заявлением выступил и бывший глава украинской армии: "Главное, чтобы украинцы не превратились в россиян!" Об этом с пафосом сказал "отаман Залужный"."Я хочу только одного: чтобы украинцы оставались украинцами. И ни в коем случае не стали русскими", – заявил он.А вот народ Украины очень хотел бы, чтобы генерал рассказал им, как выжить зимой, как пережить ужасающую мобилизацию. Но на эти вопросы не так просто ответить. Гораздо легче рассуждать из Лондона и призывать: "Оставайтесь украинцами!" Душой он с украинцами – а вот телом, к сожалению, в Британии.Как сказал один из депутатов Рады по фамилии Колтунович: "А чем мы можем помочь гражданам Украины? Мы можем им только помочь комфортнее гореть в аду".Поразительная демонстрация собственной беспомощности. Впрочем, почти все сегодняшние депутаты Украины понимают, что их уже больше никогда никуда не выберут. Поэтому можно позволить себе шокирующую откровенность.* Внесен в перечень террористов и экстремистовЗападная Украина за неделю: Зеленская кормит детей морковкой, ТЦК торгуют свободой

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, рада, владимир зеленский, киев, игорь мосийчук, харьковская область, тцк, цру, михаил федоров