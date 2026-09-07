Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду - 07.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260907/kiev-pogruzhaetsya-v-ad-a-zelnye-vyvozyat-dengi-meshkami-politiki-ukrainy-ne-smogli-skryt-pravdu-1083056467.html
Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду
Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду - 07.09.2026 Украина.ру
Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины повреждено каждое третье здание. Всего в Киеве – 12 тысяч многоэтажных домов. Для восстановления инфраструктуры требуются огромные деньги. Пока ищут средства, чтобы подготовить к зиме резервную систему отопления.
2026-09-07T16:30
2026-09-07T16:30
эксклюзив
рада
владимир зеленский
киев
игорь мосийчук
харьковская область
тцк
цру
михаил федоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/14/1082646136_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_1cfe8fe63b6b01ca2b0f82a205e9fd43.jpg
Новый премьер-министр Корецкий уже сообщил, что только одному Киеву только для подготовки энергосистемы к холодам нужно будет 650 миллионов евро. Но денег на это никто не выделяет.Не будет ни тепла, ни водыПрошлой зимой в домах киевлян температура опускалась до минус 10 – и даже ниже. Перемерзала канализация. Жители столицы запасались лотками для животных и наполнителем для кошачьих туалетов.Ставили палатки в квартирах, которые отапливали самодельными устройствами. Спали в спальных мешках, свитерах, носках. Мастерили "чудо-нагреватели" из подручных средств.В этом году может быть то же самое – и даже хуже. Зиму синоптики обещают суровую. Такая же ситуация – во многих городах Украины.В Сумах, например, из-за остановки ТЭЦ нет электричества, а зимой, скорее всего, не будет тепла. Инфраструктура городов окажется полностью парализованной.Издание Berliner Zeitung подсчитало: электрогенерация Украины уже сейчас имеет разрыв в 5-6 гигаватт. А министр энергетики Украины Шмыгаль сообщил, что год назад Украина имела генерацию в 14 гигаватт, что приводило к аварийным отключениям. В этом году генерация – 12 гигаватт."Запасайтесь дровами!"Бывший советник президента Кучмы, экономист Олег Соскин обратился к киевлянам: "Вы не переживёте осень и зиму, уезжайте из города".Народный депутат Соломия Бобровская взывает: "Киевляне, запасайтесь дровами!"Где же, интересно, будут хранить дрова и главное – где будут жечь костры жители столицы? Во дворах многоэтажек? Призыв "уезжайте за город" звучит постоянно и на все лады – из уст представителей всех властей.Но это далеко не просто сделать. Не у всех есть домик в селе с дровяной печью. Да и в городе какая-никакая, а всё-таки есть медицина. На селе же хорошо, если есть фельдшер. После "медицинских реформ" Ульяны Супрун, занимавшей пост министра здравоохранения при Порошенко*, медицины на селе не осталось."Слава Богу, у меня и у моей семьи другой врач", – говорил об Ульяне Супрун со смехом Зеленский, тогда ещё кандидат в президенты Украины.А вот у украинцев, к сожалению, не было другого выбора, приходилось жить при "докторе Смерть".Сегодня около 12 миллионов населения Украины – пенсионеры. Это примерно половина жителей страны. Как власть собирается переселить их на зиму в сёла? Ответа нет."Готовьтесь к зиме самостоятельно"По сути, власть сообщает населению: позжайте, куда хотите, спасайтесь, как можете. Все тяготы полностью перекладывают на плечи обычных людей.Губернатор Харьковской области Синегубов так и заявил харьковчанам: "Готовьтесь к зиме автономно". А ведь речь не только о тепле и электричестве. Во многих супермаркетах Украины уже сейчас – пустые полки.Кстати, съёмка пустых полок в супермаркетах Киева запрещена. Штраф за фото – 3 тысячи гривен (около 6 тысяч рублей).Уже есть ограничения, которые касаются "стратегических запасов". В некоторых магазинах водку продают не более 1 литра в руки, пива – не больше 3 бутылок. Причина – уничтожены склады крупнейшего водочного ритейлера.Украинский экономист Пендзин сделал интересное заявление: супермаркеты важны, оказывается, только для "небольшой социальной группы". Это "люди, которые живут в большом городе, у них нет приусадебных участков и высокий ежемесячный доход." Все остальные украинцы, по мнению экономиста, "поддерживают тесные связи с семьёй в сельской местности."Поэтому никаких проблем не будет! "Небольшая социальная группа", видимо, просто вымрет. Или отправится в сёла – учиться выживать. Об этом уже давно мечтают представители всех властей на Украине. Своими жалобами и тревогами простые украинцы мешают им воровать мешками.На этот счёт бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил: "Зелёные гниды погружают страну в ад. Киев погружается в ад. Сами же вывозят мешками деньги"."Вас надо вешать на площадях"Вторая самая актуальная для простых людей тема – ужасающая мобилизация. Народный депутат Украины Качура озвучил "ценник": 10 тысяч долларов – захваченному выйти из ТЦК; 50-150 тысяч долларов – взятка, чтобы самому стать начальником ТЦК."ТЦК надо разогнать", – делает вывод депутат. Опомнились!А депутат Хмельницкого горсовета по фамилии Бурлик потребовал расстреливать тех, кто нападает на представителей ТЦК и потом "вывешивать публично их тела на площадях". Стрельбу по ногам мобилизованных, которые пытаются сбежать, Бурлик назвал "непростительным гуманизмом".На это резко отреагировал бывший депутат Рады Мосийчук*: "Этому депутату надо пройти проверку у психиатров. А потом дать ему кайло и лопату, и отправить на фронт. Люди хотят, чтобы мобилизовали вот этих вот, кто забронирован. Это люди восстали против бандитов, которые потом "за бабки" продают им свободу".Вот так постепенно на Украине разгорается настоящая гражданская война – народ против "бандитов ТЦК".Украина проигрывает, но это "лаборатория"В свою очередь бывший министр обороны Михаил Федоров дал интервью Reuters, в котором признал: "Украина постепенно, медленно проигрывает войну."При этом он призвал составить "план окончания боевых действий" и оценил эффективность нынешних властей Украины "всего в пять процентов". Киеву, по его мнению, мешает "тотальная коррупция и отсутствие политической независимости".Сам Федоров, конечно, ни к какой коррупции не причастен. Но зачем же продолжать "медленно проигрывать"? Ответ дал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Он заявил в британской Палате лордов: "Украина – это не просто самый масштабный сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Это ключевая военная лаборатория XXI века".Такова миссия Украины, по мнению ее настоящих руководителей – "военная лаборатория". Судьба же украинцев никого не интересует.Неожиданная откровенность прозвучала из уст главы МИД Украины. Андрей Сибига в интервью казахстанскому изданию "Ulysmedia" рассказал, что полтора года прожил вместе с Владимиром Зеленским в подземном бункере.По словам министра, убежище находилось на глубине 100 метров под землёй. Но, насколько известно, Зеленский жил в убежище с бывшим главой ОП Ермаком. Теперь оказывается, там был ещё и Сибига?Сколько же их там ещё, в безопасном бункере? В то время, как народ не знает, где покупать продукты и как пережить грядущую зиму?"Оставайтесь украинцами!"С важным заявлением выступил и бывший глава украинской армии: "Главное, чтобы украинцы не превратились в россиян!" Об этом с пафосом сказал "отаман Залужный"."Я хочу только одного: чтобы украинцы оставались украинцами. И ни в коем случае не стали русскими", – заявил он.А вот народ Украины очень хотел бы, чтобы генерал рассказал им, как выжить зимой, как пережить ужасающую мобилизацию. Но на эти вопросы не так просто ответить. Гораздо легче рассуждать из Лондона и призывать: "Оставайтесь украинцами!" Душой он с украинцами – а вот телом, к сожалению, в Британии.Как сказал один из депутатов Рады по фамилии Колтунович: "А чем мы можем помочь гражданам Украины? Мы можем им только помочь комфортнее гореть в аду".Поразительная демонстрация собственной беспомощности. Впрочем, почти все сегодняшние депутаты Украины понимают, что их уже больше никогда никуда не выберут. Поэтому можно позволить себе шокирующую откровенность.* Внесен в перечень террористов и экстремистовЗападная Украина за неделю: Зеленская кормит детей морковкой, ТЦК торгуют свободой
https://ukraina.ru/20260906/nuzhno-dumat-ob-evakuatsii-sovetnik-zelenskogo-predupredil-kiev-o-gumanitarnoy-katastrofe-zimoy-1083038818.html
https://ukraina.ru/20260831/polki-pustye-tseny-beshenye-zhiteli-kieva-i-lvova-panikuyut-iz-za-defitsita-produktov-1082919426.html
https://ukraina.ru/20260831/esch-tri-goda-byvshiy-ministr-oborony-fdorov-shokiroval-ukraintsev-i-zapad-1082919654.html
https://ukraina.ru/20260827/zaluzhnyy-v-belom-palto---chernaya-metka-dlya-zelenskogo-1082831964.html
киев
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/14/1082646136_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_368653b4047b5873259d95ed597255dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, рада, владимир зеленский, киев, игорь мосийчук, харьковская область, тцк, цру, михаил федоров
Эксклюзив, Рада, Владимир Зеленский, Киев, Игорь Мосийчук, Харьковская область, ТЦК, ЦРУ, Михаил Федоров

Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду

16:30 07.09.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины повреждено каждое третье здание. Всего в Киеве – 12 тысяч многоэтажных домов. Для восстановления инфраструктуры требуются огромные деньги. Пока ищут средства, чтобы подготовить к зиме резервную систему отопления.
Новый премьер-министр Корецкий уже сообщил, что только одному Киеву только для подготовки энергосистемы к холодам нужно будет 650 миллионов евро. Но денег на это никто не выделяет.
Не будет ни тепла, ни воды
Прошлой зимой в домах киевлян температура опускалась до минус 10 – и даже ниже. Перемерзала канализация. Жители столицы запасались лотками для животных и наполнителем для кошачьих туалетов.
Ставили палатки в квартирах, которые отапливали самодельными устройствами. Спали в спальных мешках, свитерах, носках. Мастерили "чудо-нагреватели" из подручных средств.
В этом году может быть то же самое – и даже хуже. Зиму синоптики обещают суровую. Такая же ситуация – во многих городах Украины.
В Сумах, например, из-за остановки ТЭЦ нет электричества, а зимой, скорее всего, не будет тепла. Инфраструктура городов окажется полностью парализованной.
Издание Berliner Zeitung подсчитало: электрогенерация Украины уже сейчас имеет разрыв в 5-6 гигаватт. А министр энергетики Украины Шмыгаль сообщил, что год назад Украина имела генерацию в 14 гигаватт, что приводило к аварийным отключениям. В этом году генерация – 12 гигаватт.
"Запасайтесь дровами!"
Бывший советник президента Кучмы, экономист Олег Соскин обратился к киевлянам: "Вы не переживёте осень и зиму, уезжайте из города".
Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
Вчера, 14:34
"Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимойВластям Киева следует заранее продумать вопрос об эвакуации мирных жителей в преддверии зимнего периода. Такое мнение 6 сентября выразил советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов в интервью The Guardian
Народный депутат Соломия Бобровская взывает: "Киевляне, запасайтесь дровами!"
Где же, интересно, будут хранить дрова и главное – где будут жечь костры жители столицы? Во дворах многоэтажек?
Призыв "уезжайте за город" звучит постоянно и на все лады – из уст представителей всех властей.
Но это далеко не просто сделать. Не у всех есть домик в селе с дровяной печью. Да и в городе какая-никакая, а всё-таки есть медицина. На селе же хорошо, если есть фельдшер. После "медицинских реформ" Ульяны Супрун, занимавшей пост министра здравоохранения при Порошенко*, медицины на селе не осталось.
"Слава Богу, у меня и у моей семьи другой врач", – говорил об Ульяне Супрун со смехом Зеленский, тогда ещё кандидат в президенты Украины.
А вот у украинцев, к сожалению, не было другого выбора, приходилось жить при "докторе Смерть".
Сегодня около 12 миллионов населения Украины – пенсионеры. Это примерно половина жителей страны. Как власть собирается переселить их на зиму в сёла? Ответа нет.
"Готовьтесь к зиме самостоятельно"
По сути, власть сообщает населению: позжайте, куда хотите, спасайтесь, как можете. Все тяготы полностью перекладывают на плечи обычных людей.
Губернатор Харьковской области Синегубов так и заявил харьковчанам: "Готовьтесь к зиме автономно". А ведь речь не только о тепле и электричестве. Во многих супермаркетах Украины уже сейчас – пустые полки.
Кстати, съёмка пустых полок в супермаркетах Киева запрещена. Штраф за фото – 3 тысячи гривен (около 6 тысяч рублей).
Уже есть ограничения, которые касаются "стратегических запасов". В некоторых магазинах водку продают не более 1 литра в руки, пива – не больше 3 бутылок. Причина – уничтожены склады крупнейшего водочного ритейлера.
Ажиотаж в продуктовых магазинах Львова - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
31 августа, 16:41
Полки пустые, цены бешеные: жители Киева и Львова паникуют из-за дефицита продуктовУдары российских дронов по логистическим складам украинских ритейлеров привели к дефициту продуктов питания. В сети появились публикации украинцев, которые жалуются, что полки в магазинах опустели. То же время из-за проблем с логистикой продукты подорожают, что ведёт к новому витку инфляции.
Украинский экономист Пендзин сделал интересное заявление: супермаркеты важны, оказывается, только для "небольшой социальной группы". Это "люди, которые живут в большом городе, у них нет приусадебных участков и высокий ежемесячный доход." Все остальные украинцы, по мнению экономиста, "поддерживают тесные связи с семьёй в сельской местности."
Поэтому никаких проблем не будет! "Небольшая социальная группа", видимо, просто вымрет. Или отправится в сёла – учиться выживать. Об этом уже давно мечтают представители всех властей на Украине. Своими жалобами и тревогами простые украинцы мешают им воровать мешками.
На этот счёт бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил: "Зелёные гниды погружают страну в ад. Киев погружается в ад. Сами же вывозят мешками деньги".
"Вас надо вешать на площадях"
Вторая самая актуальная для простых людей тема – ужасающая мобилизация. Народный депутат Украины Качура озвучил "ценник": 10 тысяч долларов – захваченному выйти из ТЦК; 50-150 тысяч долларов – взятка, чтобы самому стать начальником ТЦК.
"ТЦК надо разогнать", – делает вывод депутат.
Опомнились!
А депутат Хмельницкого горсовета по фамилии Бурлик потребовал расстреливать тех, кто нападает на представителей ТЦК и потом "вывешивать публично их тела на площадях". Стрельбу по ногам мобилизованных, которые пытаются сбежать, Бурлик назвал "непростительным гуманизмом".
На это резко отреагировал бывший депутат Рады Мосийчук*: "Этому депутату надо пройти проверку у психиатров. А потом дать ему кайло и лопату, и отправить на фронт. Люди хотят, чтобы мобилизовали вот этих вот, кто забронирован. Это люди восстали против бандитов, которые потом "за бабки" продают им свободу".
Вот так постепенно на Украине разгорается настоящая гражданская война – народ против "бандитов ТЦК".
Украина проигрывает, но это "лаборатория"
В свою очередь бывший министр обороны Михаил Федоров дал интервью Reuters, в котором признал: "Украина постепенно, медленно проигрывает войну."
При этом он призвал составить "план окончания боевых действий" и оценил эффективность нынешних властей Украины "всего в пять процентов". Киеву, по его мнению, мешает "тотальная коррупция и отсутствие политической независимости".
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
31 августа, 17:03
"Ещё три года": бывший министр обороны Фёдоров шокировал украинцев и ЗападВ интервью изданию Financial Times экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров презентовал масштабный замысел: создание наднационального военно-технологического фонда, ориентированного на долгую позиционную войну с Россией.
Сам Федоров, конечно, ни к какой коррупции не причастен.
Но зачем же продолжать "медленно проигрывать"? Ответ дал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Он заявил в британской Палате лордов: "Украина – это не просто самый масштабный сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Это ключевая военная лаборатория XXI века".
Такова миссия Украины, по мнению ее настоящих руководителей – "военная лаборатория". Судьба же украинцев никого не интересует.
Неожиданная откровенность прозвучала из уст главы МИД Украины. Андрей Сибига в интервью казахстанскому изданию "Ulysmedia" рассказал, что полтора года прожил вместе с Владимиром Зеленским в подземном бункере.
По словам министра, убежище находилось на глубине 100 метров под землёй. Но, насколько известно, Зеленский жил в убежище с бывшим главой ОП Ермаком. Теперь оказывается, там был ещё и Сибига?
Сколько же их там ещё, в безопасном бункере? В то время, как народ не знает, где покупать продукты и как пережить грядущую зиму?
"Оставайтесь украинцами!"
С важным заявлением выступил и бывший глава украинской армии: "Главное, чтобы украинцы не превратились в россиян!" Об этом с пафосом сказал "отаман Залужный".
"Я хочу только одного: чтобы украинцы оставались украинцами. И ни в коем случае не стали русскими", – заявил он.
А вот народ Украины очень хотел бы, чтобы генерал рассказал им, как выжить зимой, как пережить ужасающую мобилизацию. Но на эти вопросы не так просто ответить. Гораздо легче рассуждать из Лондона и призывать: "Оставайтесь украинцами!" Душой он с украинцами – а вот телом, к сожалению, в Британии.
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
27 августа, 11:28
Залужный в белом пальто - черная метка для ЗеленскогоБывший главком ВСУ Валерий Залужный, задвинутый в почетную ссылку на должность посла в Великобритании, разродился программной статьей для издания NV
Как сказал один из депутатов Рады по фамилии Колтунович: "А чем мы можем помочь гражданам Украины? Мы можем им только помочь комфортнее гореть в аду".
Поразительная демонстрация собственной беспомощности. Впрочем, почти все сегодняшние депутаты Украины понимают, что их уже больше никогда никуда не выберут. Поэтому можно позволить себе шокирующую откровенность.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Западная Украина за неделю: Зеленская кормит детей морковкой, ТЦК торгуют свободой
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРадаВладимир ЗеленскийКиевИгорь МосийчукХарьковская областьТЦКЦРУМихаил Федоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:41"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва
16:30Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду
16:15Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков
16:00Украина усилит НАТО и заменит "способности" США - Гетьманчук
16:00Александр Засядько: полководец "гвардии труда"
15:46"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США
15:33Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха
15:24"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы Зеленского
15:18В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности
15:16Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций
14:59"Промышленность рухнет за год": эксперт рассказал, куда Киев ведёт экономику
14:52Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни
14:46Крым – не украинский: из-за чего разгорелся скандал с ООН
14:42Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты
14:32Культура против терроризма, оперативная обстановка в ХО. 7 сентября 2026 года, утренний эфир 111:16
14:19Минобороны Украины поторапливает НАТО с удовлетворением потребностей
14:13США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT
13:43В Кремле не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки Уиткоффа и Кушнера
13:29"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине
13:20До какого года может затянуться конфликт? Украинская разведка назвала сроки
Лента новостейМолния