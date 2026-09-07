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"Промышленность рухнет за год": эксперт рассказал, куда Киев ведёт экономику
"Промышленность рухнет за год": эксперт рассказал, куда Киев ведёт экономику - 07.09.2026 Украина.ру
"Промышленность рухнет за год": эксперт рассказал, куда Киев ведёт экономику
Экономика Украины стремительно разрушается, но правительство продолжает делать вид, что ни закрытых портов, ни экспортной катастрофы не существует. Об этом 7 сентября написал украинский политический эксперт Вадим Денисенко
2026-09-07T14:59
2026-09-07T14:59
2026-09-07T14:59
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По его словам, альтернативы морским портам нет. Без них экспорт зерна, металлургии и другой продукции падает на 30–50%. Ситуацию усугубляют завышенные тарифы "Укрзализныцы"."Уже месяц идут совещания. Без каких-либо весомых решений", — констатирует эксперт.Он указывает: правительство признаёт проблемы в розничной торговле, но упорно не замечает кризис в производстве. При этом бизнес уничтожается ударами дронов и ракет, а кабмин боится принимать решения, противоречащие договорённостям с МВФ и ЕС.Денисенко уверен: необходимы срочные переговоры с кредиторами."Либо мы проведём сложные переговоры и получим возможность поддержать бизнес, либо наша промышленность рухнет в течение одного года", — резюмирует он.О кризисе в экономическом секторе Украины – в материале Уничтоженная экономика и власть на штыках "коалиции Эпштейна": эксперты о том, куда катится УкраинаБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, экономика, украина, киев, россия, сергей денисенко, джеффри эпштейн, владимир зеленский, мвф, ес, украина.ру
Новости, экономика, Украина, Киев, Россия, Сергей Денисенко, Джеффри Эпштейн, Владимир Зеленский, МВФ, ЕС, Украина.ру
"Промышленность рухнет за год": эксперт рассказал, куда Киев ведёт экономику
Экономика Украины стремительно разрушается, но правительство продолжает делать вид, что ни закрытых портов, ни экспортной катастрофы не существует. Об этом 7 сентября написал украинский политический эксперт Вадим Денисенко
По его словам, альтернативы морским портам нет. Без них экспорт зерна, металлургии и другой продукции падает на 30–50%. Ситуацию усугубляют завышенные тарифы "Укрзализныцы".
"Уже месяц идут совещания. Без каких-либо весомых решений", — констатирует эксперт.
Он указывает: правительство признаёт проблемы в розничной торговле, но упорно не замечает кризис в производстве. При этом бизнес уничтожается ударами дронов и ракет, а кабмин боится принимать решения, противоречащие договорённостям с МВФ и ЕС.
Денисенко уверен: необходимы срочные переговоры с кредиторами.
"Либо мы проведём сложные переговоры и получим возможность поддержать бизнес, либо наша промышленность рухнет в течение одного года", — резюмирует он.
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