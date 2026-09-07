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Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха
Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха - 07.09.2026 Украина.ру
Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха
Пороблемы оьбеспечения безопасности в Германии и ошибочный курс официального Берлина во внешней политике позволили победить на выборах оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил сопредседатель партии Тино Крупалла, сообщает 7 сентября РИА Новости
2026-09-07T15:33
2026-09-07T15:33
2026-09-07T15:33
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Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) добилась большого успеха на воскресных выборах в региональный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт, собрав 43,8% голосов. На втором месте с большим отрывом оказался "Христианско-демократический союз" (ХДС) из правительственной коалиции - за него отдали 17,2% голосов."Темы федеральной политики в значительной степени повлияли на ситуацию. Это было видно и по тому, что стало решающим фактором при голосовании: например, это была внутренняя безопасность, но также и вопросы войны и мира — это тоже важный посыл", - сказал Крупалла. Он заявил, что жители ФРГ устали от поддержки киевского режима официальным Берлином и этим объяснил рост голосов саксонцев за оппозицию."Люди просто устали от этого и видят, как мы каждый день перечисляем миллиарды из налогов на Украину, тем самым, по сути, переправляя налоговые поступления за границу, а не тратя их на собственное население. Именно это привело к тому, что экономическая ситуация в стране сейчас такая, какая она есть", - пояснил Крупалла.В свою очередь канцлер ФРГ (он же лидер ХДС) Фридрих Мерц предупредил о последствиях такого голосования саксонцев."Результаты этих выборов будут иметь последствия. Они скажутся и на международной обстановке", - констатировал Мерц.Германия является главным спонсором киевского режима. Финансовая помощь дополняется поставками со складов Бундесвера и оплачивается немецкими налогоплательщиками. Ради этого правительство ФРГ повышает налоги и поддерживает хронический дефицит бюджета, делая новые заимствования.Одновременно правительство ФРГ поддерживает режим антироссийских санкций, нанесший огромный ущерб немецкой экономике. Концерн "Фольксваген" анонсировал масштабные сокращения работников и закрытия производств.Ранее немецкие и зарубежные независимые эксперты указывали на губительность "зелёной повестки" и антироссийских санкций для экономики Германии, не выдерживающей конкуренции с Китаем и другими государствами. Они также обращали внимание на релокацию немецкой промышленности в США и другие государства, где энергоносители и сырьё были дешевле, рабочая сила в достатке и перспективы сбыта продукции лучше. Фридрих Мерц возглавил правительство после Олафа Шольца, которого также критиковали за ошибочность внешнеполитического курса с теми же тезисами, которыми сейчас оперируют АдГ и другие оппозиционные партии.Тем временем Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козниАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, германия, берлин, киев, фридрих мерц, bild, хдс, украина, олаф шольц, бундесвер, военная помощь украине
Новости, Германия, Берлин, Киев, Фридрих Мерц, Bild, ХДС, Украина, Олаф Шольц, Бундесвер, военная помощь Украине
Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха
Пороблемы оьбеспечения безопасности в Германии и ошибочный курс официального Берлина во внешней политике позволили победить на выборах оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил сопредседатель партии Тино Крупалла, сообщает 7 сентября РИА Новости
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) добилась большого успеха на воскресных выборах в региональный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт, собрав 43,8% голосов. На втором месте с большим отрывом оказался "Христианско-демократический союз" (ХДС) из правительственной коалиции - за него отдали 17,2% голосов.
"Темы федеральной политики в значительной степени повлияли на ситуацию. Это было видно и по тому, что стало решающим фактором при голосовании: например, это была внутренняя безопасность, но также и вопросы войны и мира — это тоже важный посыл", - сказал Крупалла.
Он заявил, что жители ФРГ устали от поддержки киевского режима официальным Берлином и этим объяснил рост голосов саксонцев за оппозицию.
"Люди просто устали от этого и видят, как мы каждый день перечисляем миллиарды из налогов на Украину, тем самым, по сути, переправляя налоговые поступления за границу, а не тратя их на собственное население. Именно это привело к тому, что экономическая ситуация в стране сейчас такая, какая она есть", - пояснил Крупалла.
В свою очередь канцлер ФРГ (он же лидер ХДС) Фридрих Мерц предупредил о последствиях такого голосования саксонцев.
"Результаты этих выборов будут иметь последствия. Они скажутся и на международной обстановке", - констатировал Мерц.
Германия является главным спонсором киевского режима. Финансовая помощь дополняется поставками со складов Бундесвера и оплачивается немецкими налогоплательщиками. Ради этого правительство ФРГ повышает налоги и поддерживает хронический дефицит бюджета, делая новые заимствования.
Одновременно правительство ФРГ поддерживает режим антироссийских санкций, нанесший огромный ущерб немецкой экономике. Концерн "Фольксваген" анонсировал масштабные сокращения работников и закрытия производств.
Ранее немецкие и зарубежные независимые эксперты указывали на губительность "зелёной повестки" и антироссийских санкций для экономики Германии, не выдерживающей конкуренции с Китаем и другими государствами. Они также обращали внимание на релокацию немецкой промышленности в США и другие государства, где энергоносители и сырьё были дешевле, рабочая сила в достатке и перспективы сбыта продукции лучше.
Фридрих Мерц возглавил правительство после Олафа Шольца, которого также критиковали за ошибочность внешнеполитического курса с теми же тезисами, которыми сейчас оперируют АдГ и другие оппозиционные партии.
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