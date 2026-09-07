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Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха

Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха - 07.09.2026 Украина.ру

Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха

Пороблемы оьбеспечения безопасности в Германии и ошибочный курс официального Берлина во внешней политике позволили победить на выборах оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил сопредседатель партии Тино Крупалла, сообщает 7 сентября РИА Новости

2026-09-07T15:33

2026-09-07T15:33

2026-09-07T15:33

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Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) добилась большого успеха на воскресных выборах в региональный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт, собрав 43,8% голосов. На втором месте с большим отрывом оказался "Христианско-демократический союз" (ХДС) из правительственной коалиции - за него отдали 17,2% голосов."Темы федеральной политики в значительной степени повлияли на ситуацию. Это было видно и по тому, что стало решающим фактором при голосовании: например, это была внутренняя безопасность, но также и вопросы войны и мира — это тоже важный посыл", - сказал Крупалла. Он заявил, что жители ФРГ устали от поддержки киевского режима официальным Берлином и этим объяснил рост голосов саксонцев за оппозицию."Люди просто устали от этого и видят, как мы каждый день перечисляем миллиарды из налогов на Украину, тем самым, по сути, переправляя налоговые поступления за границу, а не тратя их на собственное население. Именно это привело к тому, что экономическая ситуация в стране сейчас такая, какая она есть", - пояснил Крупалла.В свою очередь канцлер ФРГ (он же лидер ХДС) Фридрих Мерц предупредил о последствиях такого голосования саксонцев."Результаты этих выборов будут иметь последствия. Они скажутся и на международной обстановке", - констатировал Мерц.Германия является главным спонсором киевского режима. Финансовая помощь дополняется поставками со складов Бундесвера и оплачивается немецкими налогоплательщиками. Ради этого правительство ФРГ повышает налоги и поддерживает хронический дефицит бюджета, делая новые заимствования.Одновременно правительство ФРГ поддерживает режим антироссийских санкций, нанесший огромный ущерб немецкой экономике. Концерн "Фольксваген" анонсировал масштабные сокращения работников и закрытия производств.Ранее немецкие и зарубежные независимые эксперты указывали на губительность "зелёной повестки" и антироссийских санкций для экономики Германии, не выдерживающей конкуренции с Китаем и другими государствами. Они также обращали внимание на релокацию немецкой промышленности в США и другие государства, где энергоносители и сырьё были дешевле, рабочая сила в достатке и перспективы сбыта продукции лучше. Фридрих Мерц возглавил правительство после Олафа Шольца, которого также критиковали за ошибочность внешнеполитического курса с теми же тезисами, которыми сейчас оперируют АдГ и другие оппозиционные партии.Тем временем Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козниАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, германия, берлин, киев, фридрих мерц, bild, хдс, украина, олаф шольц, бундесвер, военная помощь украине