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США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT

США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT - 07.09.2026 Украина.ру

США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер передали Москве и Киеву обновленные версии мирных соглашений по Украине, скорректированные с учетом изменившейся с февраля ситуации на фронте и в политике, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники

2026-09-07T14:13

2026-09-07T14:13

2026-09-07T14:14

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украина.ру

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По их данным, прежние черновики документов пришлось пересмотреть после того, как переговоры зашли в тупик в конце зимы. Главным и наиболее сложным пунктом обсуждения в новых проектах по-прежнему остается статус Донбасса.В Москве американские переговорщики провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская сторона дала "четкие и исчерпывающие оценки" ситуации в зоне проведения СВО. Уиткофф и Кушнер пообещали использовать полученные от Путина тезисы в ходе своих дальнейших контактов с руководством в Киеве.Как пишет WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.

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новости, москва, киев, сша, владимир путин, джаред кушнер, стив уиткофф, украина.ру