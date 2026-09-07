США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT - 07.09.2026 Украина.ру
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США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT
США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT - 07.09.2026 Украина.ру
США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер передали Москве и Киеву обновленные версии мирных соглашений по Украине, скорректированные с учетом изменившейся с февраля ситуации на фронте и в политике, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники
2026-09-07T14:13
2026-09-07T14:14
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По их данным, прежние черновики документов пришлось пересмотреть после того, как переговоры зашли в тупик в конце зимы. Главным и наиболее сложным пунктом обсуждения в новых проектах по-прежнему остается статус Донбасса.В Москве американские переговорщики провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская сторона дала "четкие и исчерпывающие оценки" ситуации в зоне проведения СВО. Уиткофф и Кушнер пообещали использовать полученные от Путина тезисы в ходе своих дальнейших контактов с руководством в Киеве.Как пишет WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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новости, москва, киев, сша, владимир путин, джаред кушнер, стив уиткофф, украина.ру
Новости, Москва, Киев, США, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Украина.ру

США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT

14:13 07.09.2026 (обновлено: 14:14 07.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер передали Москве и Киеву обновленные версии мирных соглашений по Украине, скорректированные с учетом изменившейся с февраля ситуации на фронте и в политике, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники
По их данным, прежние черновики документов пришлось пересмотреть после того, как переговоры зашли в тупик в конце зимы.
Главным и наиболее сложным пунктом обсуждения в новых проектах по-прежнему остается статус Донбасса.
В Москве американские переговорщики провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская сторона дала "четкие и исчерпывающие оценки" ситуации в зоне проведения СВО. Уиткофф и Кушнер пообещали использовать полученные от Путина тезисы в ходе своих дальнейших контактов с руководством в Киеве.
Как пишет WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.
Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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