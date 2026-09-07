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"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США

"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США - 07.09.2026 Украина.ру

"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США

Рядовым американцам абсолютно всё равно, что происходит на Украине и как долго продлится конфликт. Об этом 7 сентября заявил американский политолог Леон Вайнштейн в эфире видеоблога Politeka

2026-09-07T15:46

2026-09-07T15:46

2026-09-07T15:46

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"Если Украина готова терять то, что она теряет сейчас, в человеческой силе и во всём остальном, то может держаться очень долго. Но, честно говоря, нам в Америке это не мешает жить. Жизнь происходит точно так же, в то время как на Киев падают бомбы, а в Россию летят дроны", — сказал он.По его словам, Украина перестала быть первостепенной задачей для американской администрации."Люди пришли домой, посмотрели новости — может, мелькнула Украина, может, нет. Кого это вообще волнует? Ну и ладно — не будет там мира", — добавил Вайнштейн.Ранее старший научный сотрудник Defense Priorities Дженнифер Кавана также заявила, что Украина не играет значительной роли во внешней политике США."Трамп неоднократно говорил, что США отделены от Европы и Украины океаном. По мнению Трампа, Украина — это проблема Европы", — отметила она.По её словам, "ястребы" надеются ослабить Россию, поддерживая Киев, но такой подход не разделяют ни администрация Трампа, ни большинство населения.Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру