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"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США
"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США - 07.09.2026 Украина.ру
"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США
Рядовым американцам абсолютно всё равно, что происходит на Украине и как долго продлится конфликт. Об этом 7 сентября заявил американский политолог Леон Вайнштейн в эфире видеоблога Politeka
2026-09-07T15:46
2026-09-07T15:46
2026-09-07T15:46
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"Если Украина готова терять то, что она теряет сейчас, в человеческой силе и во всём остальном, то может держаться очень долго. Но, честно говоря, нам в Америке это не мешает жить. Жизнь происходит точно так же, в то время как на Киев падают бомбы, а в Россию летят дроны", — сказал он.По его словам, Украина перестала быть первостепенной задачей для американской администрации."Люди пришли домой, посмотрели новости — может, мелькнула Украина, может, нет. Кого это вообще волнует? Ну и ладно — не будет там мира", — добавил Вайнштейн.Ранее старший научный сотрудник Defense Priorities Дженнифер Кавана также заявила, что Украина не играет значительной роли во внешней политике США."Трамп неоднократно говорил, что США отделены от Европы и Украины океаном. По мнению Трампа, Украина — это проблема Европы", — отметила она.По её словам, "ястребы" надеются ослабить Россию, поддерживая Киев, но такой подход не разделяют ни администрация Трампа, ни большинство населения.Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру
"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США
Рядовым американцам абсолютно всё равно, что происходит на Украине и как долго продлится конфликт. Об этом 7 сентября заявил американский политолог Леон Вайнштейн в эфире видеоблога Politeka
"Если Украина готова терять то, что она теряет сейчас, в человеческой силе и во всём остальном, то может держаться очень долго. Но, честно говоря, нам в Америке это не мешает жить. Жизнь происходит точно так же, в то время как на Киев падают бомбы, а в Россию летят дроны", — сказал он.
По его словам, Украина перестала быть первостепенной задачей для американской администрации.
"Люди пришли домой, посмотрели новости — может, мелькнула Украина, может, нет. Кого это вообще волнует? Ну и ладно — не будет там мира", — добавил Вайнштейн.
Ранее старший научный сотрудник Defense Priorities Дженнифер Кавана также заявила, что Украина не играет значительной роли во внешней политике США.
"Трамп неоднократно говорил, что США отделены от Европы и Украины океаном. По мнению Трампа, Украина — это проблема Европы", — отметила она.
По её словам, "ястребы" надеются ослабить Россию, поддерживая Киев, но такой подход не разделяют ни администрация Трампа, ни большинство населения.
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