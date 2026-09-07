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Минобороны Украины поторапливает НАТО с удовлетворением потребностей

Минобороны Украины поторапливает НАТО с удовлетворением потребностей - 07.09.2026 Украина.ру

Минобороны Украины поторапливает НАТО с удовлетворением потребностей

Накануне запланированного на 8 сентября заседания Контактной группы по военной помощи Украине ("формат "Рамштайн") в НАТО был передан перечень насущных потребностей постсоветской республики. Об этом 7 сентября сообщило Минобороны Украины

2026-09-07T14:19

2026-09-07T14:19

2026-09-07T14:19

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"Украина передала НАТО перечень насущных потребностей в противовоздушной и противоракетной обороне накануне "Рамштайна", - сказано в официальном сообщении МОУ.Для этого в брюссельской штаб-квартире военно-политического блока созвали внеочередное заседание Совета Украина-НАТО под председательством генсека альянса Марка Рютте."Украинская сторона представила союзникам оценку актуальных воздушных угроз и призвала быстрее предоставлять дополнительное вооружение", - сообщило Минобороны Украины.Там также привели цитату заявления замминистра обороны постсоветской республики, который указал на приоритет сроков."Своевременность сейчас важнее объемов. Дроны и средства ПВО определят ход этой зимы", – подчеркнул замминистра обороны Сергей Боев. Ранее в украинском официозе государства-члены НАТО неоднократно называли "союзниками" при том, что Украина не состоит в этом военно-политическом блоке и формально не является союзником. Официальные лица альянса и государств-членов неоднократно подчёркивали, что вопрос об украинском членстве в НАТО не актуален и в обозримой перспективе не будет рассматриваться.При этом украинские политики добиваются от альянса очередных намёков на перспективу членства. Подробности в публикации НАТО поставит оружие на Украину по новой схеме Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, брюссель, украина, киев, нато, рамштайн, контактная группа, запад, военная помощь украине, мир без границ, украина-нато