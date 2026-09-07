В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности
© REUTERS / Alina Smutko
© REUTERS / Alina Smutko
В Киеве временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в зданиях без укрытий. Об этом 7 сентября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко
По его словам, запрет касается развлекательных и физкультурно-спортивных событий. Причина — "ухудшение ситуации с безопасностью".
Дополнительно городские власти решили сократить комендантский час: с 10 сентября он будет действовать с 01:00 до 05:00 вместо нынешних 00:00–05:00.
На час продлят работу общественного транспорта, а график ресторанов и торговых центров не изменится.
Из-за задержек поездов организуют четыре ночных автобусных маршрута от центрального вокзала.
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