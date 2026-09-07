В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности - 07.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260907/v-kieve-zapretili-massovye-meropriyatiya-razvlecheniya-otmenyayutsya-iz-za-ukhudsheniya-bezopasnosti-1083055801.html
В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности
В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности - 07.09.2026 Украина.ру
В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности
В Киеве временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в зданиях без укрытий. Об этом 7 сентября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко
2026-09-07T15:18
2026-09-07T15:18
новости
киев
украина
россия
виталий кличко
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074496857_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_77395d75deda0fdb362ca4899965fc9e.jpg
По его словам, запрет касается развлекательных и физкультурно-спортивных событий. Причина — "ухудшение ситуации с безопасностью".Дополнительно городские власти решили сократить комендантский час: с 10 сентября он будет действовать с 01:00 до 05:00 вместо нынешних 00:00–05:00. На час продлят работу общественного транспорта, а график ресторанов и торговых центров не изменится.Из-за задержек поездов организуют четыре ночных автобусных маршрута от центрального вокзала.Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074496857_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_85e6d3f632d344569aadf40a92d3397c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, виталий кличко, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Украина.ру

В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности

15:18 07.09.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Читать в
ДзенTelegram
В Киеве временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в зданиях без укрытий. Об этом 7 сентября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко
По его словам, запрет касается развлекательных и физкультурно-спортивных событий. Причина — "ухудшение ситуации с безопасностью".
Дополнительно городские власти решили сократить комендантский час: с 10 сентября он будет действовать с 01:00 до 05:00 вместо нынешних 00:00–05:00.
На час продлят работу общественного транспорта, а график ресторанов и торговых центров не изменится.
Из-за задержек поездов организуют четыре ночных автобусных маршрута от центрального вокзала.
Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияВиталий КличкоВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:41"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва
16:30Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду
16:15Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков
16:00Украина усилит НАТО и заменит "способности" США - Гетьманчук
16:00Александр Засядько: полководец "гвардии труда"
15:46"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США
15:33Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха
15:24"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы Зеленского
15:18В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности
15:16Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций
14:59"Промышленность рухнет за год": эксперт рассказал, куда Киев ведёт экономику
14:52Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни
14:46Крым – не украинский: из-за чего разгорелся скандал с ООН
14:42Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты
14:32Культура против терроризма, оперативная обстановка в ХО. 7 сентября 2026 года, утренний эфир 111:16
14:19Минобороны Украины поторапливает НАТО с удовлетворением потребностей
14:13США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT
13:43В Кремле не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки Уиткоффа и Кушнера
13:29"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине
13:20До какого года может затянуться конфликт? Украинская разведка назвала сроки
Лента новостейМолния