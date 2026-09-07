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В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности

В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности - 07.09.2026 Украина.ру

В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности

В Киеве временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в зданиях без укрытий. Об этом 7 сентября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко

2026-09-07T15:18

2026-09-07T15:18

2026-09-07T15:18

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виталий кличко

владимир зеленский

украина.ру

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По его словам, запрет касается развлекательных и физкультурно-спортивных событий. Причина — "ухудшение ситуации с безопасностью".Дополнительно городские власти решили сократить комендантский час: с 10 сентября он будет действовать с 01:00 до 05:00 вместо нынешних 00:00–05:00. На час продлят работу общественного транспорта, а график ресторанов и торговых центров не изменится.Из-за задержек поездов организуют четыре ночных автобусных маршрута от центрального вокзала.Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, виталий кличко, владимир зеленский, украина.ру