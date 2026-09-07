https://ukraina.ru/20260907/adaptiruysya-ili-umri-chem-segodnya-zhivet-donbass-1083041248.html

"Адаптируйся или умри": чем сегодня живет Донбасс

"Адаптируйся или умри": чем сегодня живет Донбасс - 07.09.2026 Украина.ру

"Адаптируйся или умри": чем сегодня живет Донбасс

С потерями, на нервах и каким-то чудом трудное лето 2026 года Донбасс пережил, однако же впереди не менее трудная осень и, что важнее, зима. Не понимая толком, к чему конкретно нужно готовиться, дончане по мере сил и средств готовятся к худшему

2026-09-07T06:05

2026-09-07T06:05

2026-09-07T06:05

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Пребывая в отпуске на большой земле, я две недели читал новости из родного Донбасса и неизменно приходил в ужас. Воображение живописало мне портал в ад, открывшийся в центре Донецка, из которого все ползут и ползут неописуемо чудовищные твари.Ситуация ощутимо ухудшилась примерно за неделю до моего отъезда, однако же привычка нашей блогосферы подавать новости через истерику, помноженная на беспокойство о родных и близких, способна если не с ума свести, то изрядно помотать нервы.Вернувшись, понял, что у страха глаза велики, ибо Донецк встретил все теми же отключениями электричества, проблемами с водоснабжением, зубастыми ценниками и ударными дронами, жужжащими в сером утреннем небе. Ничего сверхъестественного.Разве что родной мой Петровский район, что граничит с населенными пунктами, названия которых еще не так давно звучали в сводках Минобороны, будто бы еще сильней отделился от города, чем прежде.- Эх, опять в объезд! Мост хоть ремонтировать начали?- Какое там! Как перекрыли его, так и стоит. Полгорода объехать нужно, чтобы на эту вашу Петровку теперь попасть.- Сейчас дожди пойдут, и плакал наш ремонт.- А ты правда надеялся, что мост до зимы откроют? Вот чудак-человек!Неожиданное закрытие на ремонт моста, соединявшего Петровский район столицы республики с Кировским, породило уйму проблем, поскольку "запланированный" ремонт таковым, скорее всего, не был. Инфраструктура оказалась не готова, общественный транспорт – тем более. В результате имеем пробки, длиннющие очереди на остановках общественного транспорта, резкое подорожание услуг такси, а также любых товаров, что продаются в районе. Логистика, дескать, усложнилась, а местным деваться все равно некуда.- Ну и кой черт занес вас на эти галеры, уважаемые коллеги?- А? А! Так приехали же транспортный коллапс освещать.- И как вам коллапс?- Поговорили с бабушками на остановке. Они вот утверждают, что просто власть в республике нужно менять, и коллапсы закончатся.- Ну хоть объезд починили.- Объезд починили, а машин от этого больше не стало. Добавили одну маршрутку, но это даже не капля в море. Подозреваю, что просто не смогли договориться с перевозчиками.- Ты знаешь, я годами ходил на эти совещания с перевозчиками, и всякий раз люди, приехавшие на люксовых иномарках, требовали поднять цены билетов, угрожая разориться. Никто из них, что характерно, за год не только не разорялся, но даже не худел.- Вот и попробуй договориться с такими.Жители прифронтовых районов – публика битая и ко всему готовая. Поскольку никаких ремонтных работ на мосту не ведется, местные добираются до него любым доступным способом, перебегают, а уже на той стороне с автобусами как-то попроще. Выходит дороже, но заметно быстрее.Адаптироваться здесь нужно постоянно. В 2022 году скупали фонари и свечи, в 2023-м – масляные радиаторы, в 2025-м – насосы и большие емкости для хранения и подачи воды, а в нынешнем всем понадобились портативные зарядные станции. Ведь "плановые" отключения электричества, которые с прилетом ударных дронов ВСУ совершенно точно не связаны, оказались, во-первых, слишком уж затяжными, во-вторых, совершенно непредсказуемыми. Местные администрации пытались было составлять какие-то графики отключений, но уже на следующий день выяснилось, что реальной картине те соответствуют примерно никак.И хотя после того, как началось то, что украинцы называют "дронным террором", с электричеством и, как следствие, с водой в республике стало получше, впереди зима. А противник даже не пытается скрывать, что намерен довести новые регионы до гуманитарной катастрофы. Множество раз ученные жизнью люди не хотят более полагаться на случай, а потому готовятся загодя.- Чего такой кислый?- Да заказал же два накопителя: себе и маме. Теперь в режиме жесткой экономии.- Дорого?- По сорок с копейками. Но мне же два нужно.- Неплохо-неплохо. Расценки явно не для здешних кошельков.- А что делать? Сам видишь, к чему все идет.Люди страшатся не трудностей. Их пугает неизвестность. А коммуникация с местными органами власти оставляет желать лучшего почти на всех уровнях. Электричество в розетках закончилось? В аварийную не звони. Диспетчер просто трубку снимает. На официальных каналах чиновников информация то есть, то ее нет. К тому же через час-полтора мобильная связь тоже "ложится", и целые районы оказываются в информационном вакууме. О том, чего ждать от зимы и как готовиться к ней, чиновники людям говорят мало; о том, что будет с бензином, – тоже. В трудные времена людям важно знать, что у тех, кто отвечает за регион, есть какой-то внятный план действий, что они мониторят ситуацию, знают о тех или иных проблемах и готовы предложить варианты решений. Однако иногда создается впечатление, что дорожники из КП ДРСУ, которые латают ямы, вырубают джунгли, что выросли на обочинах, и рисуют разметку, - единственное напоминание о том, что за регион кто-то отвечает.

https://ukraina.ru/20260902/svyatye-gory-donbassa-vernulis-na-rodinu--1082971805.html

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донбасс, донецк, россия, украина, сво