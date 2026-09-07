"Адаптируйся или умри": чем сегодня живет Донбасс
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
С потерями, на нервах и каким-то чудом трудное лето 2026 года Донбасс пережил, однако же впереди не менее трудная осень и, что важнее, зима. Не понимая толком, к чему конкретно нужно готовиться, дончане по мере сил и средств готовятся к худшему
Пребывая в отпуске на большой земле, я две недели читал новости из родного Донбасса и неизменно приходил в ужас. Воображение живописало мне портал в ад, открывшийся в центре Донецка, из которого все ползут и ползут неописуемо чудовищные твари.
Ситуация ощутимо ухудшилась примерно за неделю до моего отъезда, однако же привычка нашей блогосферы подавать новости через истерику, помноженная на беспокойство о родных и близких, способна если не с ума свести, то изрядно помотать нервы.
Вернувшись, понял, что у страха глаза велики, ибо Донецк встретил все теми же отключениями электричества, проблемами с водоснабжением, зубастыми ценниками и ударными дронами, жужжащими в сером утреннем небе. Ничего сверхъестественного.
Разве что родной мой Петровский район, что граничит с населенными пунктами, названия которых еще не так давно звучали в сводках Минобороны, будто бы еще сильней отделился от города, чем прежде.
- Эх, опять в объезд! Мост хоть ремонтировать начали?
- Какое там! Как перекрыли его, так и стоит. Полгорода объехать нужно, чтобы на эту вашу Петровку теперь попасть.
- Сейчас дожди пойдут, и плакал наш ремонт.
- А ты правда надеялся, что мост до зимы откроют? Вот чудак-человек!
Неожиданное закрытие на ремонт моста, соединявшего Петровский район столицы республики с Кировским, породило уйму проблем, поскольку "запланированный" ремонт таковым, скорее всего, не был. Инфраструктура оказалась не готова, общественный транспорт – тем более.
В результате имеем пробки, длиннющие очереди на остановках общественного транспорта, резкое подорожание услуг такси, а также любых товаров, что продаются в районе. Логистика, дескать, усложнилась, а местным деваться все равно некуда.
- Ну и кой черт занес вас на эти галеры, уважаемые коллеги?
- А? А! Так приехали же транспортный коллапс освещать.
- И как вам коллапс?
- Поговорили с бабушками на остановке. Они вот утверждают, что просто власть в республике нужно менять, и коллапсы закончатся.
- Ну хоть объезд починили.
- Объезд починили, а машин от этого больше не стало. Добавили одну маршрутку, но это даже не капля в море. Подозреваю, что просто не смогли договориться с перевозчиками.
- Ты знаешь, я годами ходил на эти совещания с перевозчиками, и всякий раз люди, приехавшие на люксовых иномарках, требовали поднять цены билетов, угрожая разориться. Никто из них, что характерно, за год не только не разорялся, но даже не худел.
- Вот и попробуй договориться с такими.
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
2 из 7
© Фото : Игорь Гомольский
3 из 7
© Фото : Игорь Гомольский
4 из 7
© Фото : Игорь Гомольский
5 из 7
© Фото : Игорь Гомольский
6 из 7
© Фото : Игорь Гомольский
7 из 7
© Фото : Игорь Гомольский
Жители прифронтовых районов – публика битая и ко всему готовая. Поскольку никаких ремонтных работ на мосту не ведется, местные добираются до него любым доступным способом, перебегают, а уже на той стороне с автобусами как-то попроще. Выходит дороже, но заметно быстрее.
Адаптироваться здесь нужно постоянно. В 2022 году скупали фонари и свечи, в 2023-м – масляные радиаторы, в 2025-м – насосы и большие емкости для хранения и подачи воды, а в нынешнем всем понадобились портативные зарядные станции. Ведь "плановые" отключения электричества, которые с прилетом ударных дронов ВСУ совершенно точно не связаны, оказались, во-первых, слишком уж затяжными, во-вторых, совершенно непредсказуемыми.
Местные администрации пытались было составлять какие-то графики отключений, но уже на следующий день выяснилось, что реальной картине те соответствуют примерно никак.
И хотя после того, как началось то, что украинцы называют "дронным террором", с электричеством и, как следствие, с водой в республике стало получше, впереди зима. А противник даже не пытается скрывать, что намерен довести новые регионы до гуманитарной катастрофы. Множество раз ученные жизнью люди не хотят более полагаться на случай, а потому готовятся загодя.
10 ноября 2022, 12:31Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
- Чего такой кислый?
- Да заказал же два накопителя: себе и маме. Теперь в режиме жесткой экономии.
- Дорого?
- По сорок с копейками. Но мне же два нужно.
- Неплохо-неплохо. Расценки явно не для здешних кошельков.
- А что делать? Сам видишь, к чему все идет.
Люди страшатся не трудностей. Их пугает неизвестность.
А коммуникация с местными органами власти оставляет желать лучшего почти на всех уровнях. Электричество в розетках закончилось? В аварийную не звони. Диспетчер просто трубку снимает. На официальных каналах чиновников информация то есть, то ее нет. К тому же через час-полтора мобильная связь тоже "ложится", и целые районы оказываются в информационном вакууме.
О том, чего ждать от зимы и как готовиться к ней, чиновники людям говорят мало; о том, что будет с бензином, – тоже.
В трудные времена людям важно знать, что у тех, кто отвечает за регион, есть какой-то внятный план действий, что они мониторят ситуацию, знают о тех или иных проблемах и готовы предложить варианты решений. Однако иногда создается впечатление, что дорожники из КП ДРСУ, которые латают ямы, вырубают джунгли, что выросли на обочинах, и рисуют разметку, - единственное напоминание о том, что за регион кто-то отвечает.
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