Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций - 07.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260907/zapad-nashl-pyat-mest-dlya-antirossiyskikh-provokatsiy-1083055346.html
Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций
Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций - 07.09.2026 Украина.ру
Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций
Еще не известно, успели ли спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф и советник президента Штатов Джаред Кушнер доложиться шефу о результатах визита в Москву и Киев, но уже понятно: говорить о прорыве к новым свершениям пока рано. Мир между Украиной и Россией по-прежнему далек.
2026-09-07T15:16
2026-09-07T15:55
мнения
россия
украина
европа
стив уиткофф
впк
ес
владимир путин
вооруженные силы украины
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102082/25/1020822572_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b7784d0a72dabbe44c78c09d9cd896d2.jpg
Если бы коллективный Запад – Европа и США – хотели этого мира, не разыгрывали бы из себя плохого и хорошего следователя, первому из которых нужна война, а второму – нет, и сообща выступили за урегулирование и умиротворение конфликта. Повторяю: сообща.США достаточно прекратить поставки оружия Европе для Украины даже за деньги и не поставлять разведданные спутниковых систем. Тогда ВСУ просто бы не смогли сопротивляться. А так получается, что все диктует конъюнктура.Западу нужно поражение России, чтобы ее раздерибанить и за ее счет поживиться. Но на данном этапе США более выгоден мир. И по политическим мотивам (выборы в Конгресс, которые без мира рискуют превратить Дональда Трампа в "хромую утку"), и по экономическим (в результате возобновления российско-американского сотрудничества уже обещан куш ­ на двоих – 12-14 триллионов долларов).А вот Евросоюз в случае наступления мира превращается в никому не нужное образование, экономика которого стагнирует, а политика замыкается либо на выполнении заданий США, либо на никому не нужных мероприятиях. Война для Европы – шанс возродить свои ВПК и превратить их в триггер экономического возрождения. В том числе, возможно, за счет России, которую Европа надеется забодать войной.Противоречия между Европой и США – тактические, а не стратегические. Европа готовится к войне, а Штаты качают из нее деньги за свое оружие. По простой причине: война остаётся главным стратегическим средством достижения Западом своей цели – нанесения стратегического поражения России.Украинскому неонацистскому режиму мир тоже не нужен. Правящая клика в Киеве нужна Западу (и США, и Европе) только как инструмент войны против России. А значит, и ставки для предводителя киевских неонацистов Владимира Зеленского максимально высоки. Он воюет, потому находится у власти и живет, а наступает мир – он всем нужен, как зайцу стоп-сигнал. То есть нужен, чтобы ответить перед Украиной и ее народом за содеянное с ними, перед Россией – за военные преступления против россиян, и даже перед Западом – за коррупционное разворовывание западной же помощи.Для этого США и создали на Украине все эти НАБУ и САП – чтобы кошмарить и политическую мелюзгу, и высоких власть предержащих.Поэтому визит Уиткоффа-Кушнера в столицы воюющих государств – это, несомненно, определенное достижение по форме. Возобновлены переговоры о возможном мире, которые были прерваны зимой текущего года, когда стало понятно, что мир никому не нужен, а "дух Анкориджа", который его вроде бы предполагал, стараниями Европы и Украины выветрился.И это однозначно успех: лучше переговариваться, чем перестреливаться, тем более – воевать. Потому встречи с Уиткоффом-Кушнером важны: авось случится чудо, и все склонятся к миру. Хоть от безысходности, порожденной пониманием Запада, что Россию на поле боя ему не одолеть.Но это форма, а вот по смысловому содержанию никакого прорыва ни в Москве, ни в Киеве не случилось. Во всяком случае, все стороны это констатировали.И не могло случиться, потому что не выполнено главное условие России: не предложен мир – долгосрочный и всеобъемлющий, а главное – учитывающий ее национальные интересы. А все остальные пункты как бы мирного урегулирования, которые сегодня якобы лежат на переговорном столе, говорят лишь о передышке, чтобы спасти Украину от неминуемого разгрома российскими войсками в рамках СВО.А передышка нужна, чтобы недобитая Украина была спасена. Чтобы за время передышки смогла опомниться, с помощью западных поставок нарастить новые мышцы, гальванизироваться, как монстр, и вновь начать войну с Россией.Западу не нужна процветающая Украина. Она нужна как кистень, дубинка и таран, направленный против России.Потому все предложения якобы о мире – это уловка. Некий новый "Минск-3" – обманка для замыливания глаз и отвлечения внимания, поданная в исключительной привлекательной миротворческой обертке.Запад – мастер запускать такие отвлекалочки: дескать, кто не хочет переговоров о мире, тот за войну, тот агрессор. Потому Россия согласна на переговоры. Но о мире, а не о передышке – об этом четко сказал президент России Владимир Путин.Итак, в чём состоят эти мнимые мирные пункты?– Признание Донбасса и Крыма российскими. Так они и так уже российские! И сами сделали этот выбор. Российская армия просто должна освободить эти территории от оккупантов из ВСУ – она это и делает. То же самое – с территорий Запорожской и Херсонской областей;– Прекращение огня по линии боевого соприкосновения (ЛБС). Оно будет означать остановку победоносного российского наступления и передышку для ВСУ. Прекращение огня на ЛБС – спасение ВСУ и остатков Украины, из которых будут лепить нового забияку-агрессора и геноцидника-неонациста;Остановка на ЛБС не решает проблему демилитаризации и денацификации Украины. Значит, без защиты останется весь украинский народ – во всяком случае, его русская, русскоязычная, русскоговорящая и русскодумающая часть. По-прежнему нарушаются фундаментальные права человека на большинство демократических принципов;– Трехсторонняя (Украина, России и США) встреча в верхах. Чтобы на ней были подписаны документы о мире, о чем намекнули в Киеве и с чем вроде бы согласны и в Вашингтоне, и в Москве, необходимы как минимум два условия. Главное – власть Зеленского должна быть легитимизирована на новых президентских выборах. Второстепенное – сам Зеленский должен публично отменить собственный указ, которым сам себе, тоже публично, запретил встречи с Путиным.С подачи агрессивных "ястребов войны" Зеленский сам себе настроил много препон для достижения мира. Их он сам и должен разгребать и ликвидировать – с согласия и благословения западных кураторов.А для России любое необъяснимое и конъюнктурное отступление от ранее объявленных целей – это обнуление не только их, но и всех потерь, которые она понесла за время СВО с февраля 2022 года. Это дискредитация и предательство патриотического подъема и воодушевления народа, который сегодня делает российские войска победителем. По-моему, это даже не нуждается в разъяснении – власть это понимает.Что же может быть дальше? Будут продолжаться и переговоры, и СВО, потому что мир – это не чья-то прихоть. Это результат либо чьей-то победы, когда победитель диктует условия, либо взаимовыгодного компромисса, который устраивает всех, но при этом учитывает, как говорит Путин, главное – "ситуацию на земле".Что в этой ситуации будет делать Россия – понятно: будет побеждать.А что будут делать Украина и стоящий за ее спиной Запад? Снова валить с больной головы на здоровую и обвинять Россию и в развязывании войны, и в нежелании соглашаться на мир. А также организовывать провокации, чтобы подтвердить свою правоту, а Россию выставить зачинщиком войны.Понятно практически всё: и методы провокации, и места, где их следует ждать. Понятно, что укро-западники теперь на остановятся только на России или на Украине в организации новых "расстрелов в Буче" или "нападений на родильный дом в Мариуполе".И американским, и особенно европейским "ястребам" важно перенести военные действия в Европу, чтобы поднять в русофобском всплеске все население континента. Поэтому и становятся достоянием гласности всевозможные программы и планы, доктрины и концепции нападения России на Европу – исходящие то якобы от России, то от европейских и американских центров.Они бредовые, но по ним, как по декларациям о намерениях, можно отследить направления главных ударов "ястребов" по Европе.Например, еще в феврале 2026 года специалисты Центра Скоукрофта по стратегии и безопасности, который при Атлантическом совете* занимается разработкой устойчивых и беспристрастных стратегий для решения ключевых проблем безопасности, стоящих перед США и их союзниками, опубликовали доклад на тему "Следующий шаг Путина" ("Putin’s Next Move").Авторы отслеживали события на эту тему с 2023 года, но в этом году их изыскания так впечатлили поляков, что они заговорили о "черном плане Путина" и даже о "пяти экспертных сценариях" его войны против Европы.Все эти сценарии, если верить польским СМИ, – чисто гипотетические. И, разумеется, направлены на возможную эскалацию со стороны России после завершения конфликта на Украине. Логика такая: если конфликт на Украине завершится для России без стратегического выигрыша, Кремль может перейти к ограниченным ударам или военному давлению – вплоть до ракетных угроз. Чтобы, уверены поляки, Россия отыгралась за поражение.И если эксперты Atlantic Council* не утверждают, что у России есть готовый секретный план, а только строят гипотезы, то с подачи поляков спецы обсуждают пять потенциальных "точек напряжения":– Архипелаг Шпицберген, чтобы напасть на Европу из Арктики;– Аландские острова – демилитаризованная территория Финляндии, где нет вооружения и "легко напасть", а владение островами дает контроль над ключевыми морскими путями в Балтийском море;– Остров Готланд (Швеция) – он безоружен и стратегически выгодно расположен;– Восточные районы Эстонии, где проживает много русского и русскоязычного населения, на которое обопрутся русские;– Сувалкский коридор, захват которого дает России сухопутный коридор к Калининграду, которого в Европе все боятся, как огня, и мечтают уничтожить.Зачем это России? Ясно дело, ей незачем устраивать в этих пяти точках провокации, но устроенные там от ее имени эксцессы очень даже могли бы с высокой вероятностью привести к масштабному столкновению с НАТО. А это то, что "ястребам" и нужно.Значит, там от них ударов и следует ждать.* Организация признана нежелательной в России
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260906/dolgozhdannyy-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine-mozhet-byt-s-razrushitelnoy-zamedlennoy-bomboy-protiv-1083034098.html
https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102082/25/1020822572_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_6691cf50d5625f43a7bcb069539755ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, украина, европа, стив уиткофф, впк, ес, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, весь скачко
Мнения, Россия, Украина, Европа, Стив Уиткофф, ВПК, ЕС, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, весь Скачко

Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций

15:16 07.09.2026 (обновлено: 15:55 07.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПодготовка к встрече президента Украины Петра Порошенко с председателем Европейского совета Дональдом Туском
Подготовка к встрече президента Украины Петра Порошенко с председателем Европейского совета Дональдом Туском - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Еще не известно, успели ли спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф и советник президента Штатов Джаред Кушнер доложиться шефу о результатах визита в Москву и Киев, но уже понятно: говорить о прорыве к новым свершениям пока рано. Мир между Украиной и Россией по-прежнему далек.
Если бы коллективный Запад – Европа и США – хотели этого мира, не разыгрывали бы из себя плохого и хорошего следователя, первому из которых нужна война, а второму – нет, и сообща выступили за урегулирование и умиротворение конфликта. Повторяю: сообща.
США достаточно прекратить поставки оружия Европе для Украины даже за деньги и не поставлять разведданные спутниковых систем. Тогда ВСУ просто бы не смогли сопротивляться. А так получается, что все диктует конъюнктура.
Западу нужно поражение России, чтобы ее раздерибанить и за ее счет поживиться. Но на данном этапе США более выгоден мир. И по политическим мотивам (выборы в Конгресс, которые без мира рискуют превратить Дональда Трампа в "хромую утку"), и по экономическим (в результате возобновления российско-американского сотрудничества уже обещан куш ­ на двоих – 12-14 триллионов долларов).
А вот Евросоюз в случае наступления мира превращается в никому не нужное образование, экономика которого стагнирует, а политика замыкается либо на выполнении заданий США, либо на никому не нужных мероприятиях. Война для Европы – шанс возродить свои ВПК и превратить их в триггер экономического возрождения. В том числе, возможно, за счет России, которую Европа надеется забодать войной.
Противоречия между Европой и США – тактические, а не стратегические. Европа готовится к войне, а Штаты качают из нее деньги за свое оружие. По простой причине: война остаётся главным стратегическим средством достижения Западом своей цели – нанесения стратегического поражения России.
Украинскому неонацистскому режиму мир тоже не нужен. Правящая клика в Киеве нужна Западу (и США, и Европе) только как инструмент войны против России. А значит, и ставки для предводителя киевских неонацистов Владимира Зеленского максимально высоки. Он воюет, потому находится у власти и живет, а наступает мир – он всем нужен, как зайцу стоп-сигнал. То есть нужен, чтобы ответить перед Украиной и ее народом за содеянное с ними, перед Россией – за военные преступления против россиян, и даже перед Западом – за коррупционное разворовывание западной же помощи.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Для этого США и создали на Украине все эти НАБУ и САП – чтобы кошмарить и политическую мелюзгу, и высоких власть предержащих.
Поэтому визит Уиткоффа-Кушнера в столицы воюющих государств – это, несомненно, определенное достижение по форме. Возобновлены переговоры о возможном мире, которые были прерваны зимой текущего года, когда стало понятно, что мир никому не нужен, а "дух Анкориджа", который его вроде бы предполагал, стараниями Европы и Украины выветрился.
И это однозначно успех: лучше переговариваться, чем перестреливаться, тем более – воевать. Потому встречи с Уиткоффом-Кушнером важны: авось случится чудо, и все склонятся к миру. Хоть от безысходности, порожденной пониманием Запада, что Россию на поле боя ему не одолеть.
Но это форма, а вот по смысловому содержанию никакого прорыва ни в Москве, ни в Киеве не случилось. Во всяком случае, все стороны это констатировали.
И не могло случиться, потому что не выполнено главное условие России: не предложен мир – долгосрочный и всеобъемлющий, а главное – учитывающий ее национальные интересы. А все остальные пункты как бы мирного урегулирования, которые сегодня якобы лежат на переговорном столе, говорят лишь о передышке, чтобы спасти Украину от неминуемого разгрома российскими войсками в рамках СВО.
А передышка нужна, чтобы недобитая Украина была спасена. Чтобы за время передышки смогла опомниться, с помощью западных поставок нарастить новые мышцы, гальванизироваться, как монстр, и вновь начать войну с Россией.
Западу не нужна процветающая Украина. Она нужна как кистень, дубинка и таран, направленный против России.
Потому все предложения якобы о мире – это уловка. Некий новый "Минск-3" – обманка для замыливания глаз и отвлечения внимания, поданная в исключительной привлекательной миротворческой обертке.
Запад – мастер запускать такие отвлекалочки: дескать, кто не хочет переговоров о мире, тот за войну, тот агрессор. Потому Россия согласна на переговоры. Но о мире, а не о передышке – об этом четко сказал президент России Владимир Путин.
Итак, в чём состоят эти мнимые мирные пункты?
Признание Донбасса и Крыма российскими. Так они и так уже российские! И сами сделали этот выбор. Российская армия просто должна освободить эти территории от оккупантов из ВСУ – она это и делает. То же самое – с территорий Запорожской и Херсонской областей;
– Прекращение огня по линии боевого соприкосновения (ЛБС). Оно будет означать остановку победоносного российского наступления и передышку для ВСУ. Прекращение огня на ЛБС – спасение ВСУ и остатков Украины, из которых будут лепить нового забияку-агрессора и геноцидника-неонациста;
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
Вчера, 09:18
Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против РоссииВизит в Москву вашингтонских "миротворцев" в российском инфополе большей частью описывается как некий позитивный момент, который может приблизить завершение украинского конфликта, что по определению хорошо для нашей страны само по себе
Остановка на ЛБС не решает проблему демилитаризации и денацификации Украины. Значит, без защиты останется весь украинский народ – во всяком случае, его русская, русскоязычная, русскоговорящая и русскодумающая часть. По-прежнему нарушаются фундаментальные права человека на большинство демократических принципов;
– Трехсторонняя (Украина, России и США) встреча в верхах. Чтобы на ней были подписаны документы о мире, о чем намекнули в Киеве и с чем вроде бы согласны и в Вашингтоне, и в Москве, необходимы как минимум два условия. Главное – власть Зеленского должна быть легитимизирована на новых президентских выборах. Второстепенное – сам Зеленский должен публично отменить собственный указ, которым сам себе, тоже публично, запретил встречи с Путиным.
С подачи агрессивных "ястребов войны" Зеленский сам себе настроил много препон для достижения мира. Их он сам и должен разгребать и ликвидировать – с согласия и благословения западных кураторов.
А для России любое необъяснимое и конъюнктурное отступление от ранее объявленных целей – это обнуление не только их, но и всех потерь, которые она понесла за время СВО с февраля 2022 года. Это дискредитация и предательство патриотического подъема и воодушевления народа, который сегодня делает российские войска победителем. По-моему, это даже не нуждается в разъяснении – власть это понимает.
Что же может быть дальше? Будут продолжаться и переговоры, и СВО, потому что мир – это не чья-то прихоть. Это результат либо чьей-то победы, когда победитель диктует условия, либо взаимовыгодного компромисса, который устраивает всех, но при этом учитывает, как говорит Путин, главное – "ситуацию на земле".
Что в этой ситуации будет делать Россия – понятно: будет побеждать.
А что будут делать Украина и стоящий за ее спиной Запад? Снова валить с больной головы на здоровую и обвинять Россию и в развязывании войны, и в нежелании соглашаться на мир. А также организовывать провокации, чтобы подтвердить свою правоту, а Россию выставить зачинщиком войны.
Понятно практически всё: и методы провокации, и места, где их следует ждать. Понятно, что укро-западники теперь на остановятся только на России или на Украине в организации новых "расстрелов в Буче" или "нападений на родильный дом в Мариуполе".
И американским, и особенно европейским "ястребам" важно перенести военные действия в Европу, чтобы поднять в русофобском всплеске все население континента. Поэтому и становятся достоянием гласности всевозможные программы и планы, доктрины и концепции нападения России на Европу – исходящие то якобы от России, то от европейских и американских центров.
Они бредовые, но по ним, как по декларациям о намерениях, можно отследить направления главных ударов "ястребов" по Европе.
Например, еще в феврале 2026 года специалисты Центра Скоукрофта по стратегии и безопасности, который при Атлантическом совете* занимается разработкой устойчивых и беспристрастных стратегий для решения ключевых проблем безопасности, стоящих перед США и их союзниками, опубликовали доклад на тему "Следующий шаг Путина" ("Putin’s Next Move").
- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
5 сентября, 12:44
Украина не сможет противостоять России в 2027 годуОфициальные лица киевского режима всерьёз рассуждают о том, что Украина вместе с Польшей может подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. А свободные даты для этого есть только в 2040-х.
Авторы отслеживали события на эту тему с 2023 года, но в этом году их изыскания так впечатлили поляков, что они заговорили о "черном плане Путина" и даже о "пяти экспертных сценариях" его войны против Европы.
Все эти сценарии, если верить польским СМИ, – чисто гипотетические. И, разумеется, направлены на возможную эскалацию со стороны России после завершения конфликта на Украине. Логика такая: если конфликт на Украине завершится для России без стратегического выигрыша, Кремль может перейти к ограниченным ударам или военному давлению – вплоть до ракетных угроз. Чтобы, уверены поляки, Россия отыгралась за поражение.
И если эксперты Atlantic Council* не утверждают, что у России есть готовый секретный план, а только строят гипотезы, то с подачи поляков спецы обсуждают пять потенциальных "точек напряжения":
– Архипелаг Шпицберген, чтобы напасть на Европу из Арктики;
– Аландские острова – демилитаризованная территория Финляндии, где нет вооружения и "легко напасть", а владение островами дает контроль над ключевыми морскими путями в Балтийском море;
– Остров Готланд (Швеция) – он безоружен и стратегически выгодно расположен;
– Восточные районы Эстонии, где проживает много русского и русскоязычного населения, на которое обопрутся русские;
– Сувалкский коридор, захват которого дает России сухопутный коридор к Калининграду, которого в Европе все боятся, как огня, и мечтают уничтожить.
Зачем это России? Ясно дело, ей незачем устраивать в этих пяти точках провокации, но устроенные там от ее имени эксцессы очень даже могли бы с высокой вероятностью привести к масштабному столкновению с НАТО. А это то, что "ястребам" и нужно.
Значит, там от них ударов и следует ждать.
* Организация признана нежелательной в России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияРоссияУкраинаЕвропаСтив УиткоффВПКЕСВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленскийвесь Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:41"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва
16:30Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду
16:15Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков
16:00Украина усилит НАТО и заменит "способности" США - Гетьманчук
16:00Александр Засядько: полководец "гвардии труда"
15:46"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США
15:33Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха
15:24"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы Зеленского
15:18В Киеве запретили массовые мероприятия: развлечения отменяются из-за ухудшения безопасности
15:16Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций
14:59"Промышленность рухнет за год": эксперт рассказал, куда Киев ведёт экономику
14:52Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни
14:46Крым – не украинский: из-за чего разгорелся скандал с ООН
14:42Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты
14:32Культура против терроризма, оперативная обстановка в ХО. 7 сентября 2026 года, утренний эфир 111:16
14:19Минобороны Украины поторапливает НАТО с удовлетворением потребностей
14:13США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT
13:43В Кремле не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки Уиткоффа и Кушнера
13:29"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине
13:20До какого года может затянуться конфликт? Украинская разведка назвала сроки
Лента новостейМолния