https://ukraina.ru/20260907/zapad-nashl-pyat-mest-dlya-antirossiyskikh-provokatsiy-1083055346.html

Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций

Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций - 07.09.2026 Украина.ру

Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций

Еще не известно, успели ли спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф и советник президента Штатов Джаред Кушнер доложиться шефу о результатах визита в Москву и Киев, но уже понятно: говорить о прорыве к новым свершениям пока рано. Мир между Украиной и Россией по-прежнему далек.

2026-09-07T15:16

2026-09-07T15:16

2026-09-07T15:55

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Если бы коллективный Запад – Европа и США – хотели этого мира, не разыгрывали бы из себя плохого и хорошего следователя, первому из которых нужна война, а второму – нет, и сообща выступили за урегулирование и умиротворение конфликта. Повторяю: сообща.США достаточно прекратить поставки оружия Европе для Украины даже за деньги и не поставлять разведданные спутниковых систем. Тогда ВСУ просто бы не смогли сопротивляться. А так получается, что все диктует конъюнктура.Западу нужно поражение России, чтобы ее раздерибанить и за ее счет поживиться. Но на данном этапе США более выгоден мир. И по политическим мотивам (выборы в Конгресс, которые без мира рискуют превратить Дональда Трампа в "хромую утку"), и по экономическим (в результате возобновления российско-американского сотрудничества уже обещан куш ­ на двоих – 12-14 триллионов долларов).А вот Евросоюз в случае наступления мира превращается в никому не нужное образование, экономика которого стагнирует, а политика замыкается либо на выполнении заданий США, либо на никому не нужных мероприятиях. Война для Европы – шанс возродить свои ВПК и превратить их в триггер экономического возрождения. В том числе, возможно, за счет России, которую Европа надеется забодать войной.Противоречия между Европой и США – тактические, а не стратегические. Европа готовится к войне, а Штаты качают из нее деньги за свое оружие. По простой причине: война остаётся главным стратегическим средством достижения Западом своей цели – нанесения стратегического поражения России.Украинскому неонацистскому режиму мир тоже не нужен. Правящая клика в Киеве нужна Западу (и США, и Европе) только как инструмент войны против России. А значит, и ставки для предводителя киевских неонацистов Владимира Зеленского максимально высоки. Он воюет, потому находится у власти и живет, а наступает мир – он всем нужен, как зайцу стоп-сигнал. То есть нужен, чтобы ответить перед Украиной и ее народом за содеянное с ними, перед Россией – за военные преступления против россиян, и даже перед Западом – за коррупционное разворовывание западной же помощи.Для этого США и создали на Украине все эти НАБУ и САП – чтобы кошмарить и политическую мелюзгу, и высоких власть предержащих.Поэтому визит Уиткоффа-Кушнера в столицы воюющих государств – это, несомненно, определенное достижение по форме. Возобновлены переговоры о возможном мире, которые были прерваны зимой текущего года, когда стало понятно, что мир никому не нужен, а "дух Анкориджа", который его вроде бы предполагал, стараниями Европы и Украины выветрился.И это однозначно успех: лучше переговариваться, чем перестреливаться, тем более – воевать. Потому встречи с Уиткоффом-Кушнером важны: авось случится чудо, и все склонятся к миру. Хоть от безысходности, порожденной пониманием Запада, что Россию на поле боя ему не одолеть.Но это форма, а вот по смысловому содержанию никакого прорыва ни в Москве, ни в Киеве не случилось. Во всяком случае, все стороны это констатировали.И не могло случиться, потому что не выполнено главное условие России: не предложен мир – долгосрочный и всеобъемлющий, а главное – учитывающий ее национальные интересы. А все остальные пункты как бы мирного урегулирования, которые сегодня якобы лежат на переговорном столе, говорят лишь о передышке, чтобы спасти Украину от неминуемого разгрома российскими войсками в рамках СВО.А передышка нужна, чтобы недобитая Украина была спасена. Чтобы за время передышки смогла опомниться, с помощью западных поставок нарастить новые мышцы, гальванизироваться, как монстр, и вновь начать войну с Россией.Западу не нужна процветающая Украина. Она нужна как кистень, дубинка и таран, направленный против России.Потому все предложения якобы о мире – это уловка. Некий новый "Минск-3" – обманка для замыливания глаз и отвлечения внимания, поданная в исключительной привлекательной миротворческой обертке.Запад – мастер запускать такие отвлекалочки: дескать, кто не хочет переговоров о мире, тот за войну, тот агрессор. Потому Россия согласна на переговоры. Но о мире, а не о передышке – об этом четко сказал президент России Владимир Путин.Итак, в чём состоят эти мнимые мирные пункты?– Признание Донбасса и Крыма российскими. Так они и так уже российские! И сами сделали этот выбор. Российская армия просто должна освободить эти территории от оккупантов из ВСУ – она это и делает. То же самое – с территорий Запорожской и Херсонской областей;– Прекращение огня по линии боевого соприкосновения (ЛБС). Оно будет означать остановку победоносного российского наступления и передышку для ВСУ. Прекращение огня на ЛБС – спасение ВСУ и остатков Украины, из которых будут лепить нового забияку-агрессора и геноцидника-неонациста;Остановка на ЛБС не решает проблему демилитаризации и денацификации Украины. Значит, без защиты останется весь украинский народ – во всяком случае, его русская, русскоязычная, русскоговорящая и русскодумающая часть. По-прежнему нарушаются фундаментальные права человека на большинство демократических принципов;– Трехсторонняя (Украина, России и США) встреча в верхах. Чтобы на ней были подписаны документы о мире, о чем намекнули в Киеве и с чем вроде бы согласны и в Вашингтоне, и в Москве, необходимы как минимум два условия. Главное – власть Зеленского должна быть легитимизирована на новых президентских выборах. Второстепенное – сам Зеленский должен публично отменить собственный указ, которым сам себе, тоже публично, запретил встречи с Путиным.С подачи агрессивных "ястребов войны" Зеленский сам себе настроил много препон для достижения мира. Их он сам и должен разгребать и ликвидировать – с согласия и благословения западных кураторов.А для России любое необъяснимое и конъюнктурное отступление от ранее объявленных целей – это обнуление не только их, но и всех потерь, которые она понесла за время СВО с февраля 2022 года. Это дискредитация и предательство патриотического подъема и воодушевления народа, который сегодня делает российские войска победителем. По-моему, это даже не нуждается в разъяснении – власть это понимает.Что же может быть дальше? Будут продолжаться и переговоры, и СВО, потому что мир – это не чья-то прихоть. Это результат либо чьей-то победы, когда победитель диктует условия, либо взаимовыгодного компромисса, который устраивает всех, но при этом учитывает, как говорит Путин, главное – "ситуацию на земле".Что в этой ситуации будет делать Россия – понятно: будет побеждать.А что будут делать Украина и стоящий за ее спиной Запад? Снова валить с больной головы на здоровую и обвинять Россию и в развязывании войны, и в нежелании соглашаться на мир. А также организовывать провокации, чтобы подтвердить свою правоту, а Россию выставить зачинщиком войны.Понятно практически всё: и методы провокации, и места, где их следует ждать. Понятно, что укро-западники теперь на остановятся только на России или на Украине в организации новых "расстрелов в Буче" или "нападений на родильный дом в Мариуполе".И американским, и особенно европейским "ястребам" важно перенести военные действия в Европу, чтобы поднять в русофобском всплеске все население континента. Поэтому и становятся достоянием гласности всевозможные программы и планы, доктрины и концепции нападения России на Европу – исходящие то якобы от России, то от европейских и американских центров.Они бредовые, но по ним, как по декларациям о намерениях, можно отследить направления главных ударов "ястребов" по Европе.Например, еще в феврале 2026 года специалисты Центра Скоукрофта по стратегии и безопасности, который при Атлантическом совете* занимается разработкой устойчивых и беспристрастных стратегий для решения ключевых проблем безопасности, стоящих перед США и их союзниками, опубликовали доклад на тему "Следующий шаг Путина" ("Putin’s Next Move").Авторы отслеживали события на эту тему с 2023 года, но в этом году их изыскания так впечатлили поляков, что они заговорили о "черном плане Путина" и даже о "пяти экспертных сценариях" его войны против Европы.Все эти сценарии, если верить польским СМИ, – чисто гипотетические. И, разумеется, направлены на возможную эскалацию со стороны России после завершения конфликта на Украине. Логика такая: если конфликт на Украине завершится для России без стратегического выигрыша, Кремль может перейти к ограниченным ударам или военному давлению – вплоть до ракетных угроз. Чтобы, уверены поляки, Россия отыгралась за поражение.И если эксперты Atlantic Council* не утверждают, что у России есть готовый секретный план, а только строят гипотезы, то с подачи поляков спецы обсуждают пять потенциальных "точек напряжения":– Архипелаг Шпицберген, чтобы напасть на Европу из Арктики;– Аландские острова – демилитаризованная территория Финляндии, где нет вооружения и "легко напасть", а владение островами дает контроль над ключевыми морскими путями в Балтийском море;– Остров Готланд (Швеция) – он безоружен и стратегически выгодно расположен;– Восточные районы Эстонии, где проживает много русского и русскоязычного населения, на которое обопрутся русские;– Сувалкский коридор, захват которого дает России сухопутный коридор к Калининграду, которого в Европе все боятся, как огня, и мечтают уничтожить.Зачем это России? Ясно дело, ей незачем устраивать в этих пяти точках провокации, но устроенные там от ее имени эксцессы очень даже могли бы с высокой вероятностью привести к масштабному столкновению с НАТО. А это то, что "ястребам" и нужно.Значит, там от них ударов и следует ждать.* Организация признана нежелательной в России

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260906/dolgozhdannyy-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine-mozhet-byt-s-razrushitelnoy-zamedlennoy-bomboy-protiv-1083034098.html

https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html

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