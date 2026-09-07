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"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине
"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине - 07.09.2026 Украина.ру
"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине
Завершить спецоперацию на Украине необходимо на справедливых условиях 2024 года и так, чтобы полностью искоренить нацизм в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в МГИМО
2026-09-07T13:29
2026-09-07T13:29
2026-09-07T13:30
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Выступая перед студентами и преподавателями, министр подчеркнул, что опасная идеология снова пустила метастазы. Лавров добавил, что сейчас ключевая задача министерства — оказывать максимальную дипломатическую поддержку спецоперации. Российские дипломаты должны детально разъяснять мировому сообществу причины СВО и официальную позицию Москвы.В 2024 году Россия назвала ключевые условия для начала мирных переговоров. Среди требований Москвы — полный вывод украинских войск из новых регионов РФ, официальный нейтральный статус Киева, а также демилитаризация и денацификация Украины.Минувшим летом Владимир Зеленский подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", куда включают пособников фашизма. В конце мая Зеленский лично участвовал в перезахоронении под Киевом праха одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника, а в августе на военном кладбище перезахоронили основателя ОУН* Евгения Коновальца.Подробнее - в материале "Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН* на сайте Украина.ру. * Террористические организации, запрещённые в России.
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"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине
13:29 07.09.2026 (обновлено: 13:30 07.09.2026)
Завершить спецоперацию на Украине необходимо на справедливых условиях 2024 года и так, чтобы полностью искоренить нацизм в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в МГИМО
Выступая перед студентами и преподавателями, министр подчеркнул, что опасная идеология снова пустила метастазы.
"Оставить у власти режим, который перезахоранивает с почестями, стоя на коленях, прах нацистских преступников, означало бы предать тех, кто победил нацизм в 45-м", — резюмировал он, добавив, что подобное не может присутствовать в генетическом коде россиян.
Лавров добавил, что сейчас ключевая задача министерства — оказывать максимальную дипломатическую поддержку спецоперации. Российские дипломаты должны детально разъяснять мировому сообществу причины СВО и официальную позицию Москвы.
В 2024 году Россия назвала ключевые условия для начала мирных переговоров. Среди требований Москвы — полный вывод украинских войск из новых регионов РФ, официальный нейтральный статус Киева, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Минувшим летом Владимир Зеленский подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", куда включают пособников фашизма. В конце мая Зеленский лично участвовал в перезахоронении под Киевом праха одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника, а в августе на военном кладбище перезахоронили основателя ОУН* Евгения Коновальца.
* Террористические организации, запрещённые в России.