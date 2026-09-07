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"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине

"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине - 07.09.2026 Украина.ру

"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине

Завершить спецоперацию на Украине необходимо на справедливых условиях 2024 года и так, чтобы полностью искоренить нацизм в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в МГИМО

2026-09-07T13:29

2026-09-07T13:29

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Выступая перед студентами и преподавателями, министр подчеркнул, что опасная идеология снова пустила метастазы. Лавров добавил, что сейчас ключевая задача министерства — оказывать максимальную дипломатическую поддержку спецоперации. Российские дипломаты должны детально разъяснять мировому сообществу причины СВО и официальную позицию Москвы.В 2024 году Россия назвала ключевые условия для начала мирных переговоров. Среди требований Москвы — полный вывод украинских войск из новых регионов РФ, официальный нейтральный статус Киева, а также демилитаризация и денацификация Украины.Минувшим летом Владимир Зеленский подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", куда включают пособников фашизма. В конце мая Зеленский лично участвовал в перезахоронении под Киевом праха одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника, а в августе на военном кладбище перезахоронили основателя ОУН* Евгения Коновальца.Подробнее - в материале "Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН* на сайте Украина.ру. * Террористические организации, запрещённые в России.

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