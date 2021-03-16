«Я предлагаю главе Крыма (Сергею Аксенову) предусмотреть такой Дом тиктокера — южная резиденция в Крыму. Оборудовать помещение, может быть, на территории какого-то пансионата… в красивом месте, будь то Евпатория, Ялта, Симферополь — где угодно», — сказала Поклонская.
Это позволит молодым людям снимать в Крыму «крутые, классные видеоролики», подчеркнула она.
Поклонская также отметила, что ее поклонники создали посвященную ей группу в TikTok.
В тикток-домах подростки живут под одной крышей и регулярно снимают ролики о совместной жизни. Сейчас в России всего 7 тикток-хаусов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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