Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку до 23 марта. Об этом на днях сообщила армянская газета «Паст» со ссылкой на источники

Пашинян попросил прощения за свои ошибки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В последние два дня Пашинян и представители партии «Гражданский договор» проводят встречи с губернаторами и руководителями столичных муниципалитетов, чтобы понять рейтинг власти и премьера на местах, рассказали источники.

Массовые митинги с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с середины ноября. Они начались из-за того, что премьер вместе с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

По условиям документа, армяне уступили Баку часть территорий. В конце февраля его отставки потребовал Генеральный штаб Армении.