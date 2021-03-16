Полная открытость переговоров по ситуации в Донбассе позволила бы всем увидеть, что украинская сторона тормозит процесс урегулирования конфликта. Об этом заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал в интервью Интерфаксу, опубликованном 16 марта

«За конфиденциальность выступает Украина. В этом со ссылками на дипломатические традиции ее поддерживают Германия и Франция. Мы выступаем за отказ от этой вредной в данном случае традиции и за полную открытость переговоров», — сказал замглавы Администрации президента.

По словам Козака, если бы удалось сделать переговоры открытыми, СМИ и все заинтересованные граждане и государства смогли бы самостоятельно оценить, чья позиция является истинной причиной отсутствия какого-либо прогресса в урегулировании конфликта. Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

В частности, отметил Козак, в кругу участников переговоров представители Киева декларируют приверженность Минским соглашениям, а в СМИ для украинских граждан от тех же самых людей звучат другие заявления: «Минские соглашения выполнить невозможно», «Минские соглашения — это удавка на шее Украины, и они являются препятствием для урегулирования конфликта» или «они необходимы Украине только для сохранения санкций против России».

«Если Минские соглашения — "удавка" для Украины и препятствуют достижению мира, то в этой логике президент Владимир Зеленский готов приносить в жертву жизни украинцев ради сохранения санкций против России», — указал представитель РФ.

Козак подчеркнул, что если бы всем стала известна истинная позиция представителей Украины на переговорах по Донбассу, они бы давно закончились с тем или иным результатом.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что фактически Киев уже вышел из Минских соглашений, однако продолжает провокации на всех фронтах, в том числе и на дипломатическом.