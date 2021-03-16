Ранее известный театральный режиссер Константин Богомолов в своем манифесте выразил мнение, что в Европе и США формируется Новый этический рейх, который покушается не только на свободу мысли, но и на свободу эмоций.
Эксперт отметил, что после распада СССР Европа предлагала всем бывшим советским людям — не только русским, но и украинцам, грузинам, узбекам и другим — такие ценности, как раскрепощение, свобода, защита прав человека, инициативность, возможность иметь частную собственность и жить в правовом государстве, и никто против этого не выступал.
«Когда они оказались в современной Европе, то они хватаются за голову, так как это не та Европа, в которую они стремились возвратиться. Это уже постмодернистская Европа, где уже действуют другие правила», — указал Рар.
По его мнению, сегодняшнюю Европу можно сравнить с Вавилонской башней, когда люди решили построить эту башню до небес, чтобы стать как Бог, и Всевышний разрушил ее.
Собеседник издания добавил, что Россия на протяжении 30 лет не может найти свою идентичность, но когда это произойдет, она станет привлекательной для тех государств, обществ и народов, которые будут говорить: вот это наше, а то, что в Америке, — для нас чужое.
Полностью интервью можно прочитать здесь.