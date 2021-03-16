После падения коммунизма все бывшие народы Советского Союза смотрели на Запад и на Европу как на благо, как на большую общую семью, куда надо войти. Теперь все выглядит несколько иначе. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: То, что ЕС не реагирует на происходящие на Украине безобразия, позор © РИА Новости, Михаил Климентьев Константин Богомолов в своем манифесте выразил мнение, что в Европе и США формируется Новый этический рейх, который покушается не только на свободу мысли, но и на свободу эмоций.

Эксперт отметил, что после распада СССР Европа предлагала всем бывшим советским людям — не только русским, но и украинцам, грузинам, узбекам и другим — такие ценности, как раскрепощение, свобода, защита прав человека, инициативность, возможность иметь частную собственность и жить в правовом государстве, и никто против этого не выступал.

«Когда они оказались в современной Европе, то они хватаются за голову, так как это не та Европа, в которую они стремились возвратиться. Это уже постмодернистская Европа, где уже действуют другие правила», — указал Рар.

По его мнению, сегодняшнюю Европу можно сравнить с Вавилонской башней, когда люди решили построить эту башню до небес, чтобы стать как Бог, и Всевышний разрушил ее.

Собеседник издания добавил, что Россия на протяжении 30 лет не может найти свою идентичность, но когда это произойдет, она станет привлекательной для тех государств, обществ и народов, которые будут говорить: вот это наше, а то, что в Америке, — для нас чужое.

Полностью интервью можно прочитать здесь.