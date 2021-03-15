Чтобы популяризировать гастрономический туризм в украинскую столицу, наделенные властью киевляне решили предложить иностранцам новую национальную изюминку - Kyiv Pie, который по задумке авторов должен стать настоящим киевским блюдом и ассоциироваться с городом

«Мы создали новое блюдо Kyiv Pie. Над ним работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции и современные тренды и поможет столице в развитии гастротуризма», — заявила начальник Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова.

Блюдо с десятком имен: какую любимую еду готовят украинцы из картошки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Алексей Повторейко объяснил ассоциацию в небесным светилом.

«Форма солнца во многих источниках связана именно с Киевом. А еще важно, чтобы это блюдо было ресторанным блюдом, стритфудом, хорошо переносило доставку и учитывало вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев», — отметил он.

Разрабатывали концепцию Kyiv Pie представители Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма и Ассоциации шеф-поваров страны, которые, по их же словам, решили объединить в блюде современность и вековые традиции, при этом не забыв про интересы тех, кто желает отказаться от потребления животного белка.

Новое киевское блюдо, по задумке поваров, будет содержать одну из трех типичных для Киева начинок: осетра, который был популярен на этой территории еще 300 лет назад, говяжий ливер из Барышевского района и корни сельдерея, петрушки и пастернак, они широко использовались до появления картофеля.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на новость, в основном люди задаются вопросом, куда делись два давно известных традиционных столичных блюда: киевские котлеты и киевский торт.