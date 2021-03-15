Кличко появился на людях в куртке от немецкого бренда класса люкс Patrick Hellmann. Компания позиционирует себя как производителя легкой, но очень теплой и непромокаемой верхней одежды.
Выяснилось, что капюшон мэра украинской столицы оторочен мехом енота и стоит куртка почти 2 тыс. евро, в рублях это чуть больше 170 тысяч.
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При этом головной убор мэр надел не совсем зимний, выбрав кепку американского бренда Goorin Brothers. На данный момент такие уже не продаются, но на барахолках и у перекупщиков можно найти экземпляр почти за 30 долларов (чуть больше 2 тыс. руб.).
Кстати, вещи этого бренда есть и у президента Украины Владимира Зеленского. Однако самым обсуждаемым в стране остается гардероб и внешний вид бывшего премьера Юлии Тимошенко, которая в 60 лет решила кардинально сменить имидж.