Украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза опубликовал в Facebook 14 марта совместное фото с дочерью, где оба они переодеты в образы диснеевских принцесс

Добкин и Береза обматерили друг друга в прямом эфире © скриншот видео Україна 24

«Прямая конкуренция Юлии Тимошенко», «Не та уже Рапунцель… Совсем не та…», «Да ладно вам, Борислав, не комплексуйте вы так по поводу своей лысины», «Вот так в Верховную Раду, Кива нервно будет курить», — прокомментировали фото подписчики.

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Борислав Береза — народный депутат Украины VIII созыва, в феврале 2017 года, будучи в статусе парламентария, заявлял о необходимости подвергнуть жителей Донбасса процедуре подтверждения гражданства. По его задумке, жители региона могли вернуть себе право голосовать, в случае если сдадут тест на знание украинского языка и истории Украины.

Известен Береза также своими скандалами, в частности, в январе 2019 года в кулуарах ПАСЕ во время брифинга вице-спикера Рады Ирины Геращенко он толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву, которая, на его взгляд, мешала выступлению Геращенко.