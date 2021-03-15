«Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду (17 марта — ред.). Это значит, что уже в пятницу (19 марта — ред.) мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента», — заявила депутат.
По ее словам, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта, то запланированный на 28 марта перевод времени будет отменен. Если же возникнут какие-либо трудности и нардепы не успеют проголосовать, Украина еще дважды переведет часы, но 25 октября — в последний раз.
Законопроект «Об исчислении времени в Украине» Рада поддержала в первом чтении 3 марта. При этом документ был зарегистрирован еще в прошлом году. Он предполагает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.
Переход на летнее время традиционно происходит в последнее воскресенье марта в 03:00. Стрелки часов переводят на час вперед. Переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. Стрелки переводят на час назад.