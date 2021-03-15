Верховная Рада может принять законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время на Украине уже к концу недели. Об этом замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития, член фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа сообщила «Интерфаксу-Украина» 14 марта

Время застыло. Зачем Украина отказывается от перевода часов © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк заявила депутат.

По ее словам, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта, то запланированный на 28 марта перевод времени будет отменен. Если же возникнут какие-либо трудности и нардепы не успеют проголосовать, Украина еще дважды переведет часы, но 25 октября — в последний раз.

Законопроект «Об исчислении времени в Украине» Рада поддержала в первом чтении 3 марта. При этом документ был зарегистрирован еще в прошлом году. Он предполагает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Переход на летнее время традиционно происходит в последнее воскресенье марта в 03:00. Стрелки часов переводят на час вперед. Переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. Стрелки переводят на час назад.