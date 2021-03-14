В последние годы уровень зарплат украинцев значительно сократился. Об этом 14 марта заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Говорит Москва».

Азаров назвал настоящих «хозяев» Украины © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его словам, украинцы раньше жили лучше румын и болгар, несмотря на то, что те страны были членами Евросоюза.

В настоящее время зарплаты в стране сократились в два раза и существует прослойка населения, которой это нравится, заверил Азаров.

«Что значит, если рабочая сила стала стоить дешево? Значит, можно извлекать сверхприбыль», — заключил он.

Накануне Азаров заявил, что Украиной в настоящее время управляют США. Как напомнил Азаров, украинские события 2014 года произошли при содействии иностранных спецслужб. Кроме того, он сравнил среднюю украинскую пенсию и российскую, указав, что на Украине выплаты пенсионерам ниже в три раза.