При президенте США Джо Байдене отношение американских властей к проекту газопровода «Северный поток 2» не изменилось, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 13 марта

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Дональда Трампа.

«С моей точки зрения, никаких существенных изменений в позиции администрации США по «Северному потоку — 2» после смены президента не произошло и не произойдет. Для Госдепа это всегда будет элемент противостояния с Россией, при любом президенте», — сказал эксперт.

По его мнению, причина снижения санкционной активности США связана с тем, что в администрации «просто не знают, против кого эти санкции вводить», поскольку все, что могли в рамках санкционного давления, они уже сделали.

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