Так он отреагировал на гораздо менее активную санкционную деятельность администрации США по «Северному потоку 2» при президенте Байдене в сравнении тем, что происходило во времена правления его предшественника Дональда Трампа.
«С моей точки зрения, никаких существенных изменений в позиции администрации США по «Северному потоку — 2» после смены президента не произошло и не произойдет. Для Госдепа это всегда будет элемент противостояния с Россией, при любом президенте», — сказал эксперт.
По его мнению, причина снижения санкционной активности США связана с тем, что в администрации «просто не знают, против кого эти санкции вводить», поскольку все, что могли в рамках санкционного давления, они уже сделали.
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