Украинские и американские власти находят все новые поводы заявить о необходимости остановки проекта трубопровода «Северный поток – 2», говоря о том, что он нанесет непоправимый ущерб Украине. Действительно ли российско-европейский коммерческий проект угрожает Киеву, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич

- Дмитрий, замглавы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко недавно заявила, что прекращение «Северного потока – 2» критически важно для Украины. Что это значит — Украина исчезнет после ввода трубопровода в эксплуатацию?

— (Смеется.) Комментировать заявления этих, мягко говоря, не сильно профессиональных субъектов, наверное, себе дороже. Ничего нового мы не услышали, нечто подобное транслировалось, в первую очередь для западного потребителя, на протяжении всего режима Порошенко.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

С моей точки зрения, это совершенно логичное следствие той антироссийской политики, которую Киев демонстрирует уже на протяжении многих лет.

- У Украины проблемы с транзитом не ограничиваются прокачкой российского газа. То же самое можно говорить и о железнодорожных перевозках, и об автомобильных…

— Украинские чиновники и истеблишмент пали жертвой такого, знаете ли, «транзитного проклятия» — по аналогии с «ресурсным проклятием» (понятие в экономической теории, связанное с тем, что богатые ресурсами страны нередко оказываются экономически менее развиты, чем государства, у которых ресурсов нет или очень мало. — Ред.). Наши чиновники почему-то считают, что при любой, даже самой антироссийской политике Россия должна транспортировать через Украину газ и платить за это большие деньги.

Очень странная позиция. Каким образом эти противоречия умещаются в одной голове — совершенно непонятно. Это какая-то странная глупость.

- А что украинские власти должны делать в текущей ситуации?

— Вообще, украинская экономика должна готовиться к потере транзита, потому что проводится откровенно антироссийская политика. Она не стимулирует не только «Газпром», а вообще любые российские хозсубъекты транспортировать хоть что-то через Украину — неважно, трубопроводами, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Поэтому нужно готовиться к тому, что транзит либо вообще исчезнет, либо будет существенно сокращен, что уже сейчас наблюдается во всех видах народного хозяйства.

- Украинские власти требуют все новых и новых санкций против «Северного потока – 2», но хотят ли США вводить эти санкции? Например, спикер Госдепа Нед Прайс на днях сказал, что новые ограничения против трубопровода введут, только если найдут новые юрлица, которые работают на проекте. Можно ли говорить о смягчении позиции США, особенно в сравнении с тем, что делал Трамп?

«Северный поток – 2»: В Германии изучают варианты развития ситуации, а на Украине готовятся жить в условиях запуска газопровода

Тут дело в другом: они просто не знают, против кого эти санкции вводить. Все возможные варианты уже фактически перебрали и сейчас пытаются еще хоть что-то изыскать. Но в общем все, что могли в рамках санкционного давления, они уже сделали.

- На днях на Украине проходил Киевский международный форум, на котором украинские и американские политики и экономисты выпустили совместное заявление о том, что «Северный поток – 2» угрожает «евроатлантическому единству». Насколько это серьезная угроза?

— Такую риторику начали использовать еще во времена Порошенко, так что это заявление — просто пересказывание старых мантр о том, что якобы пытаются вбить клин между Штатами и Евросоюзом.

В чем тут евроатлантическое единство? В том, что европейцы должны переплачивать за американский сжиженный газ, который существенно дороже трубопроводного российского? Да, американцам это выгодно, но какой толк с этого Европе?

США просто пытаются подать свои экономические интересы как некую борьбу за евроатлантическую интеграцию. У ФРГ на этот счет есть совершенно иное мнение, и мы его видим в откровенных высказываниях немецкого истеблишмента, заявляющего о территориальном суверенитете и принимающего решения исходя из интересов государства Германия, а не из интересов США.

- Глава Комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст сегодня сказал, что ЕС должен выработать единую позицию для защиты «Северного потока – 2» и противодействия американским санкциям. Как вы считаете, это возможно? Позиция стран Прибалтики и Польши в этом вопросе проамериканская.

— Практика показывает, что такой единой позиции нет, выработать ее у Евросоюза не получается. Против «Северного потока – 2» одно время активно боролась Румыния, продолжают противодействовать Польша и Прибалтика, транслируя откровенно антироссийскую повестку. Поэтому я не представляю, как такая единая позиция ЕС может быть сформирована, хотя она была бы весьма выгодна для Европы.

- Не доказывает ли это, что разрушается как раз то самое «евроатлантическое единство», о котором говорили на Киевском форуме?

— Конечно, расхождения между США и ЕС есть, и при Трампе они стояли на пороге полномасштабной торговой войны, фактически она тогда началась.

«Северный поток — 2»: для проекта наступил «час Х» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Германия, например, не поддержала требование Трампа увеличить военные расходы. Эта гонка вооружений не выгодна ни одной национальной экономике. Проблемы во взаимоотношениях США и ЕС никуда не исчезнут и при президенте Байдене.