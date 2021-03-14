Через Украину проходит транзитный путь поставок российского природного газа в страны Европейского союза, а также линии автомобильных и железнодорожных перевозок, однако из-за русофобской политики Киева эти потоки перенаправляют в обход Украины.
«Украинские чиновники и истеблишмент пали жертвой такого, знаете ли, «транзитного проклятия» — по аналогии с «ресурсным проклятием» (понятие в экономической теории, связанное с тем, что богатые ресурсами страны нередко оказываются экономически менее развиты, чем государства, у которых ресурсов нет или очень мало. — Ред.)», — сказал эксперт.
Он выразил удивление в связи с тем, что украинские чиновники «почему-то считают, что при любой, даже самой антироссийской политике Россия должна транспортировать через Украину газ и платить за это большие деньги».
По его словам, это «очень странная позиция».
«Каким образом эти противоречия умещаются в одной голове — совершенно непонятно. Это какая-то странная глупость», — подчеркнул Марунич.
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