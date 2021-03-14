Украинские власти не только не используют транзитный потенциал страны на пользу государства, но и последовательно разрушают все возможности его использования, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 13 марта

Через Украину проходит транзитный путь поставок российского природного газа в страны Европейского союза, а также линии автомобильных и железнодорожных перевозок, однако из-за русофобской политики Киева эти потоки перенаправляют в обход Украины.

«Украинские чиновники и истеблишмент пали жертвой такого, знаете ли, «транзитного проклятия» — по аналогии с «ресурсным проклятием» (понятие в экономической теории, связанное с тем, что богатые ресурсами страны нередко оказываются экономически менее развиты, чем государства, у которых ресурсов нет или очень мало. — Ред.)», — сказал эксперт.

Когда Львов остановит транзит российского газа в Европу? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, это «очень странная позиция».

«Каким образом эти противоречия умещаются в одной голове — совершенно непонятно. Это какая-то странная глупость», — подчеркнул Марунич.

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