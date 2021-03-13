Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин уверен, что вопрос о государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году был поднят для того, чтобы «выбить» его из борьбы за кресло ректора КНУ им. Т.Шевченко. Об этом он 12 марта рассказал изданию «Страна»

«Этот вопрос поднял секретарь СНБО Алексей Данилов, чтобы сбить меня как реального будущего ректора университета Шевченко. Сделана ставка на других людей, которые будут послушными. Знаю, кто это сделал. Они уже донесли свое желание "служить"», — сказал Литвин.

Он также обратил внимание на то, что Данилов уделил ему особое внимание, отметив, что он недостоин возглавлять университет.

«Хотя, казалось бы, причем это к Харьковским соглашениям? По факту Данилов с помощью административного ресурса вторгся в университетский избирательный процесс, нарушив при этом все правила. Какое право он имеет вмешиваться в выборы?", — рассуждает Литвин.

Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

«Согласно Киотскому протоколу, университет получил деньги на реконструкцию и утепление корпусов — часть денег разворовали, суммы большие. Кто к этому причастен — известно. Еще одно уголовное дело связано с так называемым обучением студентов-иностранцев, которые даже на территорию Украины не въезжали, но успешно сдавали сессии и получали дипломы. Под соответствующими приказами стоят подписи людей, которые теперь предлагают свои услуги университету в качестве руководителя», — рассказал Литвин.

По его словам, 17 марта состоится третья попытка избрать спикера — как раз накануне СНБО поручило проверить голосование по Харьковским соглашениям 11-летней давности.

«Нужно, чтобы во главе встал удобный человек. Я в этом плане неудобный. Ибо сразу сказал, что, когда стану ректором, будет проведена полная инвентаризация. Отсюда такие истерические заявления — в университете мне это прямо в глаза не могут сказать. Говорит начальство повыше», — сказал бывший спикер.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продлила срок пребывания российского флота в Крыму.

СБУ уже возбудила уголовное дело по факту подписания соглашений. Имена фигурантов дела пока не называются.