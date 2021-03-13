Из-за ситуации с национализацией «Мотор Сич» украинские производители могут забыть о китайских рынках очень быстро, уверен политолог Сергей Белашко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, это вопрос не только Украины и Китая.

«Вот вы, инвестор, будете вкладывать деньги в страну, в которой известная компания купила предприятие, а его потом взяли и забрали? Естественно, вы поищете другое место для капиталовложений. Вы вложите туда, где деньги нельзя будет забрать у кого угодно, включая представителей сверхдержавы», — отметил Белашко.

«Мотор Сич» и массовая госизмена в Раде: что решил СНБО © president.gov.ua

«Украинские производители сельхозпродукции, металлургии и так далее смогут забыть о китайских рынках очень быстро», — заключил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов после того, как Киев по указанию США заблокировал инвестиционную сделку.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около 7 млрд долларов ежегодно.