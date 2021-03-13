По мнению эксперта, это вопрос не только Украины и Китая.
«Вот вы, инвестор, будете вкладывать деньги в страну, в которой известная компания купила предприятие, а его потом взяли и забрали? Естественно, вы поищете другое место для капиталовложений. Вы вложите туда, где деньги нельзя будет забрать у кого угодно, включая представителей сверхдержавы», — отметил Белашко.
Китай, очевидно, закроет свои рынки для Украины, уверен политолог.
«Украинские производители сельхозпродукции, металлургии и так далее смогут забыть о китайских рынках очень быстро», — заключил он.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов после того, как Киев по указанию США заблокировал инвестиционную сделку.
Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около 7 млрд долларов ежегодно.