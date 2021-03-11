Политолог Сергей Белашко прокомментировал для издания Украина.ру итоги заседания СНБО, которое состоялось 11 марта

- Сергей, СНБО 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена». Против кого на самом деле направлено это решение?

— Люди, которые принимали это решение, уже давно вне украинской политики. Можно, конечно, притягивать туда за уши (экс-главу администрации президента Виктора Януковича) Левочкина, но с Левочкиным сейчас все дружат на Банковой, как обычно. Это решение принято, чтобы показать солидность и состоятельность этих людей (СНБО). Что это не просто клоуны, отставшие от цирка, а серьезные государственники, которые бдят и стоят на страже.

- Среди голосовавших за это решение в Верховной Раде был и Ринат Ахметов. Как это отразится на нем?

«Мотор Сич» и массовая госизмена в Раде: что решил СНБО © president.gov.ua Зеленский захочет кого-то затронуть, для этого не нужны такие хитрые комбинации. Что касается Рината Ахметова, то бери любую схему, хоть «Роттердам+», перед которым все остальное покажется рождественским утренником.

Зеленский не может воевать на много фронтов. Сейчас с Медведчуком воюет, с Порошенко воюет. С Коломойским воюют американцы, но Зеленскому надо ответить для себя на сакраментальный вопрос: с кем вы, мастера культуры?

Если он еще ввяжется в какой-то конфликт с Ахметовым и Левочкиным, это будет для него совсем печально. С кем он останется? С Пинчуком? Украинская политика — это олигархия. Есть группы влияния, которые связаны с крупнейшими финансово-промышленными группами, или с административно-политическими, как писал раньше в своей докторской диссертации Александр Турчинов, который исследовал теневую экономику еще с момента ее формирования в позднесоветский период.

Зеленского начнут «мочить» по всем телеканалам. Он не сможет с такой же легкостью закрыть одновременно «1+1», «Интер» и телеканал «Украина». У него не будет никакого большинства в парламенте, потому что во фракции «Слуга народа» есть 30 или 40 человек Коломойского, 30 или 40 человек Ахметова, глубоко законспирированные люди Левочкина и так далее. А людей Зеленского, которые готовы за ним идти, таких человек 50. Еще человек 20 — это люди Пинчука, включая того же Никиту Потураева, который показывает, какой он украинский патриот.

- К каким последствиям для отношений Китая и Украины приведет решение СНБО о возврате «Мотор Сич» в собственность государства?