Бывший глава Конституционного суда Украины (КСУ) Станислав Шевчук прокомментировал у себя в Facebook перспективу привлечения к уголовной ответственности бывших депутатов Верховной Рады за ратификацию Харьковских соглашений. Соответствующий пост был опубликован 12 марта

«Действительно, по нашей Конституции депутаты не несут ответственности за результаты голосования. Но разве Конституция — это инструмент самоубийства государства? Конечно, нет. Надо объяснять соответствующие положения в КСУ. И кто будет толковать?» — написал Шевчук.

В комментарии Hromadske он также подчеркнул, что привлечение к ответственности зависит от субъективной стороны преступления, поэтому нужно выяснять мотив голосования. Удар по индемнитету. Зачем Зеленский полез в петлю Данилова © president.gov.ua

По его словам, за государственную измену надо доказывать предыдущие связи, устанавливать организаторов и исполнителей.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продлила срок пребывания российского флота в Крыму.