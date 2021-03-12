«Действительно, по нашей Конституции депутаты не несут ответственности за результаты голосования. Но разве Конституция — это инструмент самоубийства государства? Конечно, нет. Надо объяснять соответствующие положения в КСУ. И кто будет толковать?» — написал Шевчук.
В комментарии Hromadske он также подчеркнул, что привлечение к ответственности зависит от субъективной стороны преступления, поэтому нужно выяснять мотив голосования.
По его словам, за государственную измену надо доказывать предыдущие связи, устанавливать организаторов и исполнителей.
11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продлила срок пребывания российского флота в Крыму.