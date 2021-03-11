Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий предложил лишить жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса пенсий. Он заявил об этом на совместном заседании со «слугами народа» 10 марта. Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS

Волошин: Депутат «Слуги народа» увязала выплату пенсий в Донбассе «уровнем патриотизма» © Волошин

«Нужна тотальная блокада», — заявил Билецкий.

Он считает, что остановка пенсионных выплат в Донбассе позволит дополнительно профинансировать армию или построить около 30 тысяч квартир в год, в которых могут жить переселенцы.

Билецкий подчеркнул, что финансовая блокада существенно ухудшит жизнь в неподконтрольном Киеву Донбассе, а такое развитие событий в интересах Украины.

Ранее депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая при обсуждении законопроекта о выплате пенсий жителям Донбасса заявила, что «нельзя платить пенсионерам на оккупированных территориях, потому что мы не знаем их политических взглядов и уровня их патриотизма».