По словам политика, 660 тысяч жителей ДНР и ЛНР ежегодно получают от Украины 19-27 миллиардов гривен (50,4-71,6 миллиарда рублей) пенсий.
«Нужна тотальная блокада», — заявил Билецкий.
Он считает, что остановка пенсионных выплат в Донбассе позволит дополнительно профинансировать армию или построить около 30 тысяч квартир в год, в которых могут жить переселенцы.
Билецкий подчеркнул, что финансовая блокада существенно ухудшит жизнь в неподконтрольном Киеву Донбассе, а такое развитие событий в интересах Украины.
Ранее депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая при обсуждении законопроекта о выплате пенсий жителям Донбасса заявила, что «нельзя платить пенсионерам на оккупированных территориях, потому что мы не знаем их политических взглядов и уровня их патриотизма».