При этом выздоровело за прошедшие сутки 5 330 заразившихся COVID-19, скончалось от осложнений 262. Госпитализировано 4250 пациентов.
Было проведено 106 464 теста на коронавирус.
За 10 марта наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Согласно статистике за 10 марта, количество заболевших за сутки составляло 6 377 человек.
Всего за время пандемии на Украине заразились коронавирусом 1 425 522 человека. Выздоровели 1 210 246 человек, скончались 27 685.