За прошедшие сутки на Украине выявили 9084 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 11 марта сообщил в Facebook глава Минздрава Украины Максим Степанов

При этом выздоровело за прошедшие сутки 5 330 заразившихся COVID-19, скончалось от осложнений 262. Госпитализировано 4250 пациентов.

Было проведено 106 464 теста на коронавирус. Почти 1,5 млн украинцев подхватили коронавирус © REUTERS, Gleb Garanich

За 10 марта наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Согласно статистике за 10 марта, количество заболевших за сутки составляло 6 377 человек.

Всего за время пандемии на Украине заразились коронавирусом 1 425 522 человека. Выздоровели 1 210 246 человек, скончались 27 685.