У президента Украины Владимира Зеленского может получиться ликвидировать партию блогера Анатолия Шария и политсилу «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), сказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев 10 марта в интервью Украина.ру

По его данным, Запад поддерживает действия Зеленского по устранению оппозиции.

«Закрыть ОПЗЖ и партию Шария у Зеленского может получиться. Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть», — сказал Царев.

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Напомним, до сих пор Байден после своего избрания не провел даже телефонный разговор с Зеленским, при этом беседа американского президента с его российским коллегой Владимиром Путиным состоялась еще в январе.

Полный текст интервью Олега Царева будет опубликован на сайте Украина.ру в ближайшее время.