По его данным, Запад поддерживает действия Зеленского по устранению оппозиции.
«Закрыть ОПЗЖ и партию Шария у Зеленского может получиться. Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть», — сказал Царев.
Царев добавил, что Зеленского убедили в том, что данные шаги помогут ему наладить отношения с президентом США Джо Байденом.
Напомним, до сих пор Байден после своего избрания не провел даже телефонный разговор с Зеленским, при этом беседа американского президента с его российским коллегой Владимиром Путиным состоялась еще в январе.
Полный текст интервью Олега Царева будет опубликован на сайте Украина.ру в ближайшее время.