Музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказался о ежегодном песенном конкурсе «Евровидение», намекнув на то, что споры вокруг участников бессмысленны, так как результат заранее предопределен. Об этом 9 марта написала «Экспресс газета»

Вот уже третий день в России не утихают споры о певице Маниже, которая должна представить страну на конкурсе, на Украине ругаются из-за новой версии песни и клипа группы Go_A, представляющей свое государство, а в Белоруссии критикуют содержание трека «Я научу тебя» коллектива «Галасы ЗМеста» («Голоса места»).

«Куда дели коноплю?»: украинцам не понравилась переделанная песня для «Евровидения» © Facebook, Go-A Band

«Хоть черта лысого пошлите, кого угодно. Берите первого человека с улицы и посылайте туда. И будет такой же результат, это не имеет никакого значения, кто именно туда будет послан», — заявил Соседов.

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Во вторник, 9 марта, киевская группа Go_A презентовала переписанные под формат «Евровидения» песню и клип «Шум». Ранее коллектив активно критиковали за низкое качество музыки, слов и видео, но переделка вызвала еще большие споры. Многие украинцы написали в социальных сетях, что с таким материалом их страна может занять разве что последнее место.

В Белоруссии вокруг «Евровидения» свой скандал, протестующая против президента страны Александра Лукашенко молодежь активно высказывает в интернете свою позицию. Песня, представленная от государства на международный конкурс, стала очередным поводом высказаться о действующей власти, и ролик «Галасы ЗМеста» на данный момент набрал рекордные 23 тысячи дизлайков.

В России тоже не обошлось без конфликтов вокруг участницы «Евровидения». В этом году РФ представит исполнительница таджикского происхождения, активный борец против домашнего насилия и за права женщин Манижа с песней Russian Woman.

Кандидатуру прохладно встретили не только многие россияне, но и авторитетные продюсеры, например Иосиф Пригожин. А его коллега Андрей Разин и вовсе заявил, что девушка просто опозорится и принесет своей стране гарантированное поражение.