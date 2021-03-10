Жители Украины, которые скачивают и смотрят пиратские фильмы на российских сайтах, помогают «стране-агрессору». Об этом советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook 10 марта

По словам Милованова, украинцы поддерживают «страну-агрессора», поскольку просматривают рекламу на российских пиратских сайтах. Милованов рассказал, когда договорятся о новом транше МВФ © Facebook, Тимофей Милованов

«Поставим себе вопрос: смотрели ли вы пиратские фильмы? А на российских ресурсах? Уверен, что многие люди ответят утвердительно на оба вопроса. И что тогда? Это означает, что человек вор (интеллектуальной собственности)? Что человек поддерживает страну-агрессора (через просмотр рекламы на российских пиратских сайтах)?» — написал Милованов.

Милованов отметил, что не станет писать, что сам об этом думает, поскольку про это читатели и так знают. Однако он поинтересовался у аудитории, «что с этим делать».

В комментариях написали, что важно соответственно воспитывать подрастающее поколение, однако «коррумпированные министры» вряд ли могут послужить детям примером. Также в соцсети отметили, что это «резонный вопрос и к потребителям сигарет, газа, бензина, электроэнергии».