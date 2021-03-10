В начале следующей недели, 15 марта, граждане Украины узнают информацию, которая станет судьбоносной для страны и общества. Об этом 9 марта в эфире телеканала «Украина 24» сообщил журналист Дмитрий Гордон

Не только Гордон: эксперт сказал, на каких медиазвезд Украины стоит обратить внимание © Facebook, Дмитрий Гордон

На просьбу ведущего уточнить, кто озвучит такую информацию, Гордон ответил, что не может об этом говорить.

«Все, кому надо знать, об этом знают», — уклончиво добавил журналист.

Заявление Гордона вызвало бурное обсуждение в сети. Среди вариантов развития ситуации была и эскалация конфликта в Донбассе, и то, что президент Владимир Зеленский сложит полномочия, и то, что Украина может войти в состав России.

По данным Telegram-канала «Шептун», речь шла о дне выхода фильма исследовательской организации Bellingcat о главе Офиса президента Андрее Ермаке и его роли в срыве спецоперации против «вагнеровцев».

«Еще в сентябре прошлого года нам стало известно о сотрудничестве Гордона с ГУР (Главное управление разведки. — Ред.). После этого Дмитрий до сих пор держит на наш канал обиду, так как мы якобы чуть не сорвали операцию по Гиркину (бывший глава ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). — Ред.). Поэтому основной массив данных для документального фильма Bellingcat передал Гордон и бывший начальник ГУР [Василий] Бурба. У Гордона есть обширные связи в медиапространстве, а это позволит ему сделать так, чтобы о фильме говорили все», — говорится в посте.