«У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 (11:00 мск) придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу», — заверил Сагателян.
Он оговорился, что Пашинян не сделает этого, так как заявления о досрочных выборах являются «очередной ложью». По словам Сагателяна, для назначения внеочередных выборов премьеру не нужно подписывать меморандум с парламентской оппозицией: у его фракции «Мой шаг» есть большинство в законодательном органе.
Как подчеркнул организатор демонстрации, протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.
Ранее оппозиционеры перекрыли входы в Национальное собрание как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.
Пашинян уже подтверждал, что готов провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году, если противники действующей власти согласятся на это. Он также заявлял о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса.
Власти хотят подписать с парламентской оппозицией меморандум с обязательствами не выдвигать своих кандидатов на пост премьера после отставки Пашиняна. В этом случае он сможет распустить парламент и провести внеочередные выборы, сохранив свой пост.