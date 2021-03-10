Оппозиция готова разблокировать входы в здание парламента Армении, если туда прибудет премьер-министр Никол Пашинян и объявит об отставке и досрочных парламентских выборах. Об этом 9 марта сообщил один из организаторов акции протеста Ишхан Сагателян, передает РИА Новости

Пашинян попросил прощения за свои ошибки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он оговорился, что Пашинян не сделает этого, так как заявления о досрочных выборах являются «очередной ложью». По словам Сагателяна, для назначения внеочередных выборов премьеру не нужно подписывать меморандум с парламентской оппозицией: у его фракции «Мой шаг» есть большинство в законодательном органе.

Как подчеркнул организатор демонстрации, протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.

Ранее оппозиционеры перекрыли входы в Национальное собрание как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

Пашинян уже подтверждал, что готов провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году, если противники действующей власти согласятся на это. Он также заявлял о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса.

Власти хотят подписать с парламентской оппозицией меморандум с обязательствами не выдвигать своих кандидатов на пост премьера после отставки Пашиняна. В этом случае он сможет распустить парламент и провести внеочередные выборы, сохранив свой пост.