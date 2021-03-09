В настоящее время Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий.
«Хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство, спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества, нужен ли так называемый паспорт вакцинации. Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение», — рассказал посол.
Он отметил, что в Израиле, бесспорно, высокий уровень вакцинации, в стране фактически используются только две вакцины — Pfizer и Moderna.
«Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», — отметил Корнийчук.
На Украине 24 февраля началась массовая вакцинация от коронавируса. Пока в страну поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Препарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.