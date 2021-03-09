Израиль пока не собирается признавать используемую на Украине вакцину от коронавируса Covishield, а соответственно — и украинские паспорта вакцинации для путешествий. Об этом 8 марта в эфире телеканала «Украина 24» рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук

В настоящее время Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий.

«Хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство, спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества, нужен ли так называемый паспорт вакцинации. Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение», — рассказал посол.

Больной вопрос. Провал вакцинации грозит Украине международной изоляцией © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», — отметил Корнийчук.

На Украине 24 февраля началась массовая вакцинация от коронавируса. Пока в страну поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Препарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.