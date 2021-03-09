По мнению украинских этнографов, блины (по-украински млинці) в последнюю неделю перед Великим постом – это «москальская выдумка». Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Николай Подкопаев

Сырница пришла: украинцы отказались от блинов на Масленицу © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Галина Олейник заявила о том, что современное представление о Масленице — это «следствие советизации Украины, большевистского режима».

«Власть искусственно пыталась создать один народ и заменить все привычные традиции массовыми праздниками и пьянкой. <…> На Украине над "блинами" преобладали вареники, а и праздновали запуск поста совсем по-другому [чем в Московском царстве]», — указывается в статье «Украинской правды», которую цитирует автор издания Украина.ру.

Он отметил, что ранее Олейник также высказывалась в пользу Святого Николая, который мог бы заменить украинским детям Деда Мороза.

Больше о противоречиях украинской Масленицы читайте в статье на сайте Украина.ру.