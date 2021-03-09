Автор привел отрывок из статьи, в которой украинский этнограф Галина Олейник заявила о том, что современное представление о Масленице — это «следствие советизации Украины, большевистского режима».
«Власть искусственно пыталась создать один народ и заменить все привычные традиции массовыми праздниками и пьянкой. <…> На Украине над "блинами" преобладали вареники, а и праздновали запуск поста совсем по-другому [чем в Московском царстве]», — указывается в статье «Украинской правды», которую цитирует автор издания Украина.ру.
Он отметил, что ранее Олейник также высказывалась в пользу Святого Николая, который мог бы заменить украинским детям Деда Мороза.
Больше о противоречиях украинской Масленицы читайте в статье на сайте Украина.ру.