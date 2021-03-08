Кусаинов отметил, что в качестве стратегической цели в Казахстане в пятилетней перспективе поставлено достигнуть экономического роста в 5%, но даже это в условиях Казахстана — стагнация.
При этом с точки зрения долгосрочных трендов Узбекистан догоняет Казахстан по темпам роста, и у него есть возможность ускориться, которой нет у Казахстана, добавил он.
«Пока Казахстан структурно качественно не изменит свою экономику (а это довольно хлопотная вещь), сегодняшние макроэкономические показатели не дадут ему достичь темпов роста выше 5%. А Узбекистан может добавить и до 10, и до 12%», — пояснил эксперт.
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