По словам министра, в ходе переговорного процесса МВФ «создает давление, чтобы обеспечить себе возврат средств», но скоро стороны выйдут на «какое-то решение».
На вопрос о том, хватит ли Украине денег без транша, Марченко ответил, что госбюджет на следующий год верстался с учетом того, что страна все-таки получит средства. Поэтому, по прогнозам финансиста, важно, чтобы деньги поступили до осени.
В июне 2020 года совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около $5 миллиардов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Украина 12 июня получила первый транш кредита в размере $2,1 миллиарда.
В середине февраля миссия МВФ завершила работу на Украине, так и не достигнув договоренностей о продолжении кредитования.