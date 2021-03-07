Министр финансов Украины Сергей Марченко пообещал, что в ближайшее время Киев придет к конкретному решению по траншу с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом он сообщил на днях в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

Названа дата возобновления работы миссии МВФ на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На вопрос о том, хватит ли Украине денег без транша, Марченко ответил, что госбюджет на следующий год верстался с учетом того, что страна все-таки получит средства. Поэтому, по прогнозам финансиста, важно, чтобы деньги поступили до осени.

В июне 2020 года совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около $5 миллиардов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Украина 12 июня получила первый транш кредита в размере $2,1 миллиарда.

В середине февраля миссия МВФ завершила работу на Украине, так и не достигнув договоренностей о продолжении кредитования.