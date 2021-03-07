Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом 7 марта сообщает The Jerusalem Post

Житель Словакии умер после вакцинации Pfizer © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

По его словам, он не вакцинировался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше».

В связи со сложившейся ситуацией Бурла решил перенести запланированный визит в Израиль на несколько дней.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Израиле началась 19 декабря. В стране усомнились в заявленной эффективности вакцины Pfizer. Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш рассказал, что более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусом даже после того, как получили первую дозу вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, получивших и второй укол.