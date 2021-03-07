Главе Закарпатской области Анатолию Полоскову поручили наказать виновных в росте заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом было сообщено на внеочередном заседании Госкомиссии Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и ЧС 6 марта

В Черновцах предприниматели пикетировали ОГА из-за карантина © 0372.ua

«Председателю Закарпатской облгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер и, кроме того, проанализировать причины роста заболеваемости в области, а в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения», — говорится в сообщении на едином портале органов исполнительной власти Украины.

По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, Закарпатье — одна из немногих областей, которые не выполнили поручение правительства и комиссии ТЭБ и ЧС и не обеспечили 80% перепрофилированных коек под лечение COVID-19 централизованным снабжением кислорода или кислородными концентраторами. Сейчас этот показатель составляет 66%, отметил чиновник.

На сегодняшний день в Закарпатской области показатель уровня госпитализации значительно превышает нормативные 60 на 100 тысяч населения — в течение последних трех дней были зафиксированы 90, 92 и 94 случая госпитализации соответственно.

С 24 февраля на Украине действует адаптивный карантин. При этом, по словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, второй год пандемии может быть сложнее первого из-за мутаций коронавируса и появления новых штаммов. Медики в «красных» карантинных зонах подтверждают данные о большом количестве тяжелых больных и госпитализаций.