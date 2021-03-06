Если Александр Лукашенко считает глупой идею о слиянии с РФ, ему следовало бы провести референдум по поводу того, как белорусы относятся к образованию Союзного государства, наднациональных органов или парламента. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Естественно, отметил эксперт, Лукашенко никогда не пойдет на это, потому что если население Белоруссии выскажется за по всем направлениям единства с Россией, то тогда окажется, что он выступает против идей интеграции из каких-то личных соображений, а так он всегда может ссылаться на «мнение» белорусского народа, на то, что защищает суверенитет и независимость.

«Здесь можно задать ему вопросы и относительно недавнего прошлого. Например, 1999 года, когда он подписывал союзный договор. Или недавнего прошлого, когда на Всебелорусском собрании он приводил цифру в 70% тех, кто позитивно относится к союзу с Россией», — указал Безпалько.

Несмотря на то что Лукашенко политик противоречивый, он должен коррелировать свои высказывания с общей линией, но ему это не удается, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.