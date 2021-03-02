Любое сотрудничество с Россией Лукашенко превращает в шантаж, попытку давления на наше политическое и военное руководство, считает политолог Богдан Безпалько

Об этом Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Александр Лукашенко 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере назвал глупой работу над «слиянием» Белоруссии и России в единое государство.

- Богдан, означает ли заявление Александра Лукашенко отказ от создания Союзного государства России и Белоруссии?

— Конечно, это означает однозначный отказ от интеграции, и он заявил об этом совершенно открыто. Для Лукашенко интеграция сейчас видится угрозой его личной, практически ничем не ограниченной власти. Другое дело, что он не вправе оценивать, что является глупым, а что не очень.

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Можно было бы такой референдум провести и в России. Если не референдум, то плебесцит. Или пусть Лукашенко пустит российских и международных социологов, чтобы провести опрос на всей территории Белоруссии с большой выборкой, чтобы к нему нельзя было придраться. Естественно, он на это никогда не пойдет, потому что если население Белоруссии выскажется за по всем направлениям единства с Россией, то тогда окажется, что он выступает против идей интеграции из каких-то личных соображений.

А так он всегда может ссылаться на «мнение» белорусского народа, на то, что защищает суверенитет и независимость. Здесь можно задать ему вопросы и относительно недавнего прошлого. Например, 1999 года, когда он подписывал союзный договор. Или недавнего прошлого, когда на Всебелорусском собрании он приводил цифру в 70% тех, кто позитивно относится к союзу с Россией.

Так что, несмотря на то что Лукашенко политик противоречивый, он должен коррелировать свои высказывания с общей линией. Но ему это не удается.

- На том же совещании Лукашенко заявил, что в качестве суверенного государства Белоруссия выстроит такую мощную систему отношений с РФ, которая может превзойти уровень связей между российскими субъектами…

— Конечно, здесь есть противоречие. С одной стороны, он сравнивает отношения между российскими регионами и центром в рамках единого государства, пусть и федеративного, а с другой — постоянно подчеркивает тезис о независимости и суверенитете Белоруссии как о незыблемых ценностях. Как это можно сочетать? Абсолютно никак.

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Вспомним, как перед выборами он арестовал российских граждан, которых обвинял чуть ли не в госперевороте. Где, кстати, доказательства?

Давайте вспомним, что в декабре 2019 года Лукашенко отказался подписывать дорожные карты. Дорожные карты — это не союзный договор, это согласование условий единой политики в разных аспектах.

Если резюмировать, слова Лукашенко можно трактовать как желание всосаться еще глубже в тело России и выкачивать еще больше ресурсов.

- А какой реакции следует ждать со стороны Кремля на слова Лукашенко?

— Мне сложно предполагать, как отреагирует наше руководство, оно реагирует всегда чрезвычайно сдержанно. Возможно, кстати, что эта сдержанность закончится. Думаю, что наиболее правильной и адекватной реакцией будет сворачивание помощи белорусскому режиму. Прекращение поддержки Лукашенко, в том числе как политического лидера.

Любое сотрудничество с Россией он превращает в шантаж, в попытку давления на наше политическое и военное руководство, в попытку поставить нас перед своеобразным выбором между ним и чем-то, что, по его убеждению, является еще более худшим выбором, чем он.

- Не спровоцирует ли отказ от помощи Минску социально-экономический коллапс в Белоруссии, и не настроит ли это белорусов против России?

— Белорусов против России настраивало то, что российское руководство поддержало Лукашенко после массовых протестов, последовавших за выборами в августе прошлого года. Это действительно повлияло на рост антироссийских настроений, потому что большая часть населения негативно относится к Лукашенко, но при этом сохраняет симпатии к России. И при этом спокойно отнеслась бы и к Союзному государству, и к слиянию, и к конфедеративному, к любому виду единого государства.

Лукашенко: Протесты будут поддерживать фейками и вбросами © president.gov.by

Если мы посмотрим, как пандемия подкосила экономику Евросоюза и других экономически крупных сообществ, то увидим, что кризис наблюдается везде. Без российской поддержки Белоруссия будет скатываться в этот кризис быстрее и глубже. Но вряд ли эта поддержка будет свернута полностью, и вряд ли Белоруссия впадет в состояние социально-экономического коллапса. Хотя, конечно, такого варианта тоже исключать нельзя.

Как и того, что Россия резко прекратит поддержку, создаст обрушающий фактор. Это может послужить определенным триггером, потому что социально-экономическая ситуация начнет ухудшаться обвально.

- Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag заявила, что режим Лукашенко падет весной. На чем зиждется ее уверенность, и есть ли основания для такого сценария?

— Эта уверенность не основана ни на чем. Функция Тихановской делать такие заявления и демонстрировать, что она является альтернативным лидером, который вынужден постоянно напоминать о себе. У нее нет ресурсов, у нее нет денег, нет партии, нет четкого организованного структурированного движения. Даже протест, который в августе прошлого года был в Белоруссии массовым, сейчас в значительной степени выдохся и перешел на кухни граждан и в их дома. Хотя и никуда не исчез.

Лукашенко отказался от интеграции с РФ в единое государство © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Альтернативу Лукашенко следовало бы искать среди других, более опытных политиков, обладающих самостоятельностью. Таких пока что нет. Большую часть политической поляны Лукашенко вытоптал, стерилизовал, чтобы лишить возможность Запад и Россию делать ставку на конкурентов.

Этих лидеров нужно было вырастить, может быть, здесь на территории России, чтобы они были настроены пророссийски, настроены на интеграцию, чтобы у них было общерусское сознание. Но пока что эта задача находится в стадии формирования.

- Богдан, каков ваш прогноз на ближайшее будущее Белоруссии?

— Прогноз — дело неблагодарное, но в самых общих чертах он, наверно, будет выглядеть так. Лукашенко будет уклоняться от интеграции, Россия будет на ней настаивать, увязывая экономическую помощь с какими-либо шагами, направленными в сторону интеграции и экономического сотрудничества.

Сейчас вроде бы подписали и согласовали соглашение о перевалке нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, через российские порты. Посмотрим, заработает ли этот механизм. В этих прогнозах должно присутствовать, что любые меры поддержи Белоруссии должны осуществляться после того, как будут осуществлены шаги, а не просто задекларированы в виде каких-то обещаний или даже договоров.

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Поэтому нужно ориентироваться на действия, а не на риторику. Тем более что риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно.

Что касается протестов, то они, вероятно, усилятся весной и летом. Вполне возможно, что они будут осторожно подпитываться с Запада. Протест, с одной стороны, никуда не ушел, а с другой — Лукашенко удалось устоять. Получив поддержку, финансовую, политическую, медийную, он будет надеяться на то, что сможет этот протест сломать, реформы сымитировать и остаться вместе с семьей на вершине властной пирамиды. После шестого срока (президентства) претендовать на седьмой.

Может быть, тогда он и пойдет на какие-то косметические изменения. Но пока что он пытается затянуть время.