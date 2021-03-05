Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев подтвердил, что находится в постоянном контакте с опальным бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом он рассказал в интервью «Радио НВ» 4 марта

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против Коломойского, обвинив его в причастности к масштабной коррупции. Бизнесмену, а также его жене, дочери и сыну запретили въезд в США.

Коболев пояснил, что проводит переговоры с миноритарными акционерами «Укрнафты», в том числе и с бизнесменом Игорем Коломойским по завершению партнерства и распределению активов этой компании.

«Переговоры проходят на нескольких уровнях, но по этому поводу да, я общаюсь с Игорем Коломойским», — сказал Коболев.

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Как отмечал энергоэксперт Юрий Корольчук в интервью Украина.ру, Коломойский сейчас в очень хороших отношениях с Коболевым, так как тот делает в «Укрнафте», что выгодно Коломойскому.

В частности, разделение компании, о котором говорил Коболев, делается для того, чтобы Коломойский смог продолжать свой бизнес, связанный с нефтепереработкой, рассказал Корольчук.