Руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов напомнил о менее официальных, но более правдоподобных статистических данных по языковому вопросу на Украине: в 2008 году русскоязычные анкеты американского Института Гэллапа предпочли 83% респондентов, а поисковых запросов Google на русском языке в 2013 году было 70%

Российский дипломат написал отрытое письмо в ответ на статью «Битва языков на Украине», опубликованную во французской газете Le Monde 17 февраля. Автор статьи Фостин Венсан делает вывод на основе опроса Фонда демократических инициатив, согласно которому 62% респондентов поддержали закон о переводе сферы услуг на государственный язык, 34% высказались против, что для 62% населения Украины основной язык — украинский, а для 35% — русский.

«Даже если бы речь шла всего о 34% населения (если не считать Донбасс), это означало бы, что примерно 12,5 млн человек (то есть немного больше чем население Бельгии или Греции) низводятся до статуса граждан второго сорта (в Прибалтике ведь существуют «неграждане», и что теперь? Найдутся ли в Le Monde журналисты, которые защитят их права?)», — пишет руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов. Ищенко объяснил, почему Аваков претендует на русский язык — видео

Он предупреждает, что с данными Киевского международного института социологии и Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива стоит обращаться крайне осторожно, поскольку беспристрастность двух этих институтов, часто упоминаемых вместе, оставляет сомнения из-за крайне прозападной репутации и зависимости от американского финансирования.

«По этому вопросу существуют другие статистические данные, менее официальные, но выглядящие более правдоподобно. Так, согласно исследованию весьма уважаемого Американского института общественного мнения (также известного как Институт Гэллапа), проведённому в 2008 году, 83% опрошенных на Украине предпочли опросники на русском языке. (Это не означает, что русский был их родным языком — просто в тот момент они предпочли его.) С другой стороны, по данным Google, более 70% поисковых запросов, сделанных на украинской территории в 2013 году, были сформулированы на русском», — добавил Паринов.