Депутат Верховной Рады из фракции «Слуга народа», заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов во время заседания просматривал на своем смартфоне фото с изображением обнаженных девушек. Об этом на днях сообщил канал Hello Rada

Примечательно, что снимки обнаженных девушек парламентарий рассматривал во время переписки с экс-вице-спикером Рады Игорем Калетником.

«Народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Холодов, рассматривает на заседании Рады фото обнаженных девушек. И это самое безобидное из того, о чем он переписывается с бывшим вице-спикером Рады, королем таможни Игорем Калетником», — говорится в сообщении канала.

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